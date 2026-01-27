Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera liga extremeña de CrossFit se pone en marcha

Serán cinco jornadas entre Cáceres y Badajoz entre enero y mayo con final en Malpartida de Cáceres

Practicantes de CrossFit, en el Arkham cacereño, donde se promueve la liga.

José María Ortiz

Cáceres

La Extremadura Fitness League ha irrumpido como una propuesta novedosa en el panorama deportivo regional: una liga de CrossFit con formato continuado que combina competición y, sobre todo, comunidad. La organización ha reunido ya a 60 participantes inscritos para toda la liga, repartidos en cuatro categorías, una cifra que refleja el tirón de esta disciplina en Extremadura y el interés por un evento estable, con varias paradas a lo largo de la temporada.

Pero si algo diferencia a esta liga, proclaman sus promotores, es su carácter abierto. Aunque existe una clasificación y un seguimiento de la temporada, «cada jornada permite que participe quien quiera aunque sea solo un día». Quienes se incorporan de manera puntual no optan a la victoria —al tratarse de una liga, la general está reservada a los inscritos—, pero sí pueden vivir la experiencia completa: competir, entrenar, compartir esfuerzos y sumarse al ambiente. La idea, subrayan desde la organización, es que lo importante es la convivencia, crear vínculos entre atletas, boxes y aficionados y «echar un buen rato».

La liga está organizada por Arkham CrossFit (Cáceres) y 5 Elements CrossFit (Badajoz) y se celebra en cinco jornadas, el último sábado de cada mes entre enero y mayo, alternando sedes entre Cáceres y Badajoz, con una final en el Polideportivo Toni Pedrera de Malpartida de Cáceres. El evento recorre tres localizaciones, consolidando un circuito que busca dinamizar la comunidad fitness regional y dar visibilidad a un deporte en pleno crecimiento.

El CrossFit es una metodología de entrenamiento basada sobre todo en movimientos funcionales (levantamientos, carreras, saltos), realizados con alta intensidad y con una gran variedad de ejercicios que cambian cada día (los conocidos WOD, o ‘entrenamiento del día’). Se practica en grupos en los llamados boxes y mezcla fuerza y resistencia, pero también un componente social muy marcado: se entrena acompañado, se anima al resto y se celebra el esfuerzo colectivo relatizado.

