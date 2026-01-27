CrossFit
La primera liga extremeña de CrossFit se pone en marcha
Serán cinco jornadas entre Cáceres y Badajoz entre enero y mayo con final en Malpartida de Cáceres
La Extremadura Fitness League ha irrumpido como una propuesta novedosa en el panorama deportivo regional: una liga de CrossFit con formato continuado que combina competición y, sobre todo, comunidad. La organización ha reunido ya a 60 participantes inscritos para toda la liga, repartidos en cuatro categorías, una cifra que refleja el tirón de esta disciplina en Extremadura y el interés por un evento estable, con varias paradas a lo largo de la temporada.
Pero si algo diferencia a esta liga, proclaman sus promotores, es su carácter abierto. Aunque existe una clasificación y un seguimiento de la temporada, «cada jornada permite que participe quien quiera aunque sea solo un día». Quienes se incorporan de manera puntual no optan a la victoria —al tratarse de una liga, la general está reservada a los inscritos—, pero sí pueden vivir la experiencia completa: competir, entrenar, compartir esfuerzos y sumarse al ambiente. La idea, subrayan desde la organización, es que lo importante es la convivencia, crear vínculos entre atletas, boxes y aficionados y «echar un buen rato».
Los nombres
La liga está organizada por Arkham CrossFit (Cáceres) y 5 Elements CrossFit (Badajoz) y se celebra en cinco jornadas, el último sábado de cada mes entre enero y mayo, alternando sedes entre Cáceres y Badajoz, con una final en el Polideportivo Toni Pedrera de Malpartida de Cáceres. El evento recorre tres localizaciones, consolidando un circuito que busca dinamizar la comunidad fitness regional y dar visibilidad a un deporte en pleno crecimiento.
El CrossFit es una metodología de entrenamiento basada sobre todo en movimientos funcionales (levantamientos, carreras, saltos), realizados con alta intensidad y con una gran variedad de ejercicios que cambian cada día (los conocidos WOD, o ‘entrenamiento del día’). Se practica en grupos en los llamados boxes y mezcla fuerza y resistencia, pero también un componente social muy marcado: se entrena acompañado, se anima al resto y se celebra el esfuerzo colectivo relatizado.
