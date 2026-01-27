Sorpresa y liderato en la liga de Flag Football para los sub-17 de Black Storks

La Liga de Flag Football Extremeña 2026 vivió un inicio tan accidentado como sorprendente en el Anexo Municipal Villanovense. Los problemas administrativos derivados de la renovación del seguro deportivo obligaron a aplazar la primera jornada oficial, que fue sustituida por la disputa de la séptima fecha del calendario regular, con dos partidos adelantados. Una solución consensuada entre la Federación Extremeña de Fútbol Americano y Flag Football (Fexfa) y los clubs implicados para no perder la fecha prevista, aunque con el lógico perjuicio para equipos como Badajoz Panthers, que vieron retrasado su estreno liguero.

Más allá de lo organizativo, la jornada dejó una noticia histórica: por primera vez desde la creación de la competición, el equipo sub-17 de Villanueva Black Storks derrotó al conjunto sénior del propio club. Un resultado inédito que, unido al posterior empate de los mayores ante Mérida Romanos, coloca a los sub-17 como primeros líderes de la liga.

El duelo entre los dos equipos villanovenses fue tan igualado como intenso. Ambos conjuntos se conocen a la perfección, entrenan juntos y comparten una base común que volvió a equilibrar fuerzas. La primera mitad transcurrió sin puntos, con defensas imponiéndose a los ataques y varias imprecisiones en el juego aéreo. Los sénior, dirigidos por Víctor Calle, no lograban romper la estructura defensiva de los sub-17, mientras que estos tampoco encontraban continuidad ofensiva.

Tras el descanso llegó la emoción. David Barbosa abrió el marcador con una carrera tras intercepción previa de Joaquín Romero. Poco después, un safety devolvió la iniciativa a los sénior, que aprovecharon para ponerse por delante con un touchdown de César Cidoncha. Sin embargo, en los minutos finales, una gran recepción de Fermín García permitió a los sub-17 anotar en cuarto down y cerrar el triunfo por 12-8, resistiendo el último intento rival.

En el segundo encuentro, Villanueva Black Storks y Mérida Romanos firmaron un empate a 14 en un partido de alternativas. Los emeritenses golpearon primero, pero los locales respondieron con dos anotaciones consecutivas. Antes del descanso, Romanos igualó el marcador, que ya no se movería pese a las ocasiones de ambos equipos. Una intercepción final certificó el reparto de puntos.