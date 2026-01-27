El Vicente Sanz será clave en la lucha por el título en Tercera

El partido de este domingo en el Vicente Sanz entre el Don Benito y el Badajoz se presumía antes de empezar la temporada como un encuentro clave en la lucha por el título. De entrada, todo hacía pensar que el ascenso directo, a estas alturas de la temporada, estaría en disputa por estos dos grandes equipos de nuestra Tercera Federación. Sin embargo, el fútbol, como otras muchas veces, se ha vuelto a encargar de romper con cualquier previsión y de manejar a su antojo la clasificación. Basta con mirar la tabla clasificatoria para verlo de manera clara.

El Don Benito es líder con 41 puntos, precisamente diez más que su rival de este domingo, que es quinto con 31. En cualquier caso, con permiso de otros equipos como el Jaraíz, que sigue segundo a duras penas, este encuentro se presume como clave en la lucha por el título, principalmente en clave rojiblanca. No es para menos, ya que los de José Carlos Prieto ‘Canica’ aventajan a sus más inmediatos perseguidores la friolera de siete puntos, una distancia importante a estas alturas de campeonato. Hace dos años, con Juan Marrero en el banquillo, los dombenitenses aventaja al segundo clasificado (precisamente el Coria de Miguel Ángel Ávila) en dos puntos.

Gran ambiente

En el Badajoz saben también que cualquier opción de poder luchar por el ascenso directo pasa irremediablemente por ganar en el feudo calabazón. También lo sabe su afición, que se está volcando con su equipo y se espera la presencia de varios centenares de aficionados blanquinegros.

En clave rojiblanca, también habrá asistencia masiva al estadio para ver uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario. De hecho, la visita del Badajoz ha sido declarado como medio día del club, por lo que los socios deberán retirar un suplemento durante esta semana para poder asistir al partido de su equipo, en el que puede dejar la liga muy encarrilada con casi toda la segunda vuelta todavía por disputarse. Ya se verá si sobre el verde se cumplen las elevadas expectativas.