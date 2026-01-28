"Sigo trabajando igual que el primer día, el fútbol son momentos y oportunidades"

Ha encadenado tres partidos seguidos como titular y parece que ahora le están saliendo las cosas. ¿Se encuentra en un buen momento?

Sí, la verdad es que estoy bastante contento. Estoy teniendo esos minutos y creo que los estoy aprovechando bien, ayudando al equipo.

Además, se le está viendo bien a nivel colectivo. ¿Qué ha cambiado respecto al inicio de la temporada? Porque al principio tardó en debutar y apenas contó en las primeras jornadas.

La verdad es que yo sigo trabajando igual que desde el primer día. Al final el fútbol son momentos y oportunidades, y cuando las he tenido creo que las he aprovechado bastante bien.

Da la impresión de que a los jugadores sub-23 siempre se les mira de una manera distinta, como si tuvieran que destacar mucho más para tener sitio. ¿Comparte esa sensación?

No sé si es del todo real, pero algo de eso hay. Somos más jóvenes y a lo mejor hay futbolistas con más peso o con más experiencia en la categoría. Pero el míster nos ve a todos iguales y apuesta por los que estén mejor para cada partido.

Ante el Arenas de Getxo marcó en el primer minuto. ¿Le había pasado algo así alguna vez en su carrera?

No, la verdad es que fue todo muy rápido. Creo que fue la primera carrera que hice y ya llegó el gol. Son sensaciones del momento que se quedan para uno mismo y, claro, muy contento.

Usted es un jugador de banda, bastante vertical. ¿Qué cree que está aportando ahora mismo al equipo?

Principalmente trabajo y polivalencia. Ahora se me está necesitando en la banda y estoy cumpliendo con lo que el míster me pide. A seguir trabajando para aportar y ayudar al equipo.

Después de todo lo que han pasado, estar tanto tiempo abajo, dos victorias seguidas cambian mucho el ambiente. Ya no son colistas. ¿Se respira otra cosa?

Sí, totalmente. Estamos en una buena inercia, que en el fútbol es muy importante. Con ese impulso vamos a intentar lograr otra victoria en casa y salir a por los tres puntos.

Siempre se decía que, pese a estar últimos, el equipo no estaba descolgado. Bastaban un par de victorias seguidas para acercarse a la zona segura, y es lo que ha ocurrido.

Exacto. Son rachas. Nosotros nunca hemos dado nada por perdido. Tenemos una unión en el grupo que es increíble y creo que eso es lo que nos está ayudando a escalar posiciones y a seguir sumando puntos.

Julio Cobos también comentaba que la llegada de jugadores nuevos, con la cabeza más limpia, ha venido bien al vestuario después de tantas derrotas y problemas.

Sí, la llegada de gente nueva siempre es un plus. Nos apretamos más entre nosotros y se genera una competitividad sana en los entrenamientos. Todo el que venga a sumar es bienvenido.

Ha llegado competencia en su posición. ¿Eso le preocupa o lo ve como algo positivo?

No, al revés. La competitividad es buena para todos. El fútbol son rachas y oportunidades, y ahora me está tocando a mí. Intento ayudar al equipo y aportar mi granito de arena.

¿Cómo ven el próximo partido ante el Barakaldo?

Nosotros salimos a todos los partidos con la mentalidad de sacar los tres puntos. En casa, además, la gente nos transmite mucha energía. Venimos de dos victorias seguidas y queremos lograr otra más.