La Subida al Convento de La Lapa cuelga el cartel de completo por tercer año consecutivo

La XI Subida al Convento de La Lapa, que se celebra este domingo, ha agotado todas sus plazas antes del cierre oficial de inscripciones, alcanzando el lleno absoluto por tercer año consecutivo. Un dato que confirma la consolidación de la prueba como una de las citas más destacadas del calendario de Carreras por Montaña de Extremadura.

La localidad pacense de La Lapa ya vive con expectación la llegada de una jornada que trasciende lo puramente deportivo y que se ha convertido en un evento de referencia tanto para corredores como para vecinos y visitantes. Durante ese día, el municipio se vuelca con una prueba que combina competición, convivencia y promoción del entorno rural.

Copa de Extremadura y actividades paralelas

En el plano deportivo, la cita será sede de la Copa de Extremadura de Carreras por Montaña (CxM), con dos distancias competitivas: 29 kilómetros y 1.900 metros de desnivel positivo, y 15 kilómetros con 964 metros positivos. A ellas se suma una ruta senderista de 10 kilómetros y 500 metros de desnivel, pensada para participantes no competitivos y amantes de la naturaleza.

La programación se completa con un amplio abanico de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, como carreras de promoción para los más pequeños, el Reto del Guarrino, un mercadillo artesano con productos locales y una convivencia final con paella, que permitirá compartir mesa y ambiente entre participantes y acompañantes.

Como novedad, esta edición contará con la presencia de Lapasín, la nueva mascota oficial del evento, que animará la jornada y ejercerá de anfitrión en las distintas actividades.

Desde la organización han destacado el apoyo de instituciones, empresas colaboradoras, voluntarios y participantes, un respaldo que hace posible que La Lapa vuelva a convertirse en referente del deporte de montaña en el medio rural.