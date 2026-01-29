Brillante inicio de temporada del Extremadura Ecopilas en La Leyenda de Tartessos

Brillante comienzo para el Extremadura-Ecopilas UCI MTB en La Leyenda de Tartessos, donde la pareja de corredoras formada por Natalia Fischer y María Reyes Murillo ha logrado adjudicarse la victoria en la jornada inicial, una etapa contrarreloj de 27 kilómetros que unía las localidades onubenses de Villanueva de los Castillejos y El Almendro.

El tiempo invertido por las primeras líderes de la general de La Leyenda de Tartessos 2026 fue de 1 hora, 17 minutos y 4 segundos, aventajando en 4’15” a la segunda pareja élite UCI clasificada, formada por las eslovacas Martina Krahulcova y Janka Keseg Stevkova, y en casi 13 minutos a las cordobesas Carmen Martín y María Isabel Felipe. Las portuguesas Celina Carpinteiro y Marta Branco llegaban en cuarta posición (1:31’36”).

Primera gran victoria para el Extremadura-Ecopilas UCI MTB del calendario mundial disputada en suelo español y con la mente fijada en la etapa de este viernes, con salida y llegada en Aljaraque y un recorrido de 55 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo, que tendrá, al igual que en el estreno, barro y agua como incómodos protagonistas, pero con un gran ambiente deportivo como demostraron los aficionados que se acercaron a animar a los más de 400 ciclistas de diferentes nacionalidades que disputarán la quinta edición de una de las pruebas con las que se estrena el calendario mundial de BTT maratón.