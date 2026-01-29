Fútbol. Primera Federación
El Cacereño espera mucho de Quevedo y Alonso y no descarta nuevos fichajes antes del día 2
Francis Bordallo dice que "la situación del equipo sigue siendo difícil", pero que "sabíamos que no iba a ser fácil"
El Cacereño presentó este jueves al meta Álex Quevedo y al defensa José Alonso en un acto en el que el director deportivo verde, Francis Bordallo, no descartó nuevas incorporaciones hasta el final del plazo de fichajes, estipulado en el próximo lunes 2 de octubre, al tiempo que se mostró esperanzado en conseguir el objetivo de la permanencia. “Nadie dijo que esto fuera a ser fácil”, remarcó.
Bordallo abrió la comparecencia en el centro dental SmileDent abundando en el perfil de ambos fichajes. Quevedo, portero cedido por el Villarreal, dijo que era un meta "joven con un futuro muy prometedor”, subrayó, apuntando que el club castellonense “tiene muchas esperanzas puestas en él” y que el Cacereño será el paso para “continuar su progresión”.
Quevedo dejó claro que aterriza para sumar y competir por la titularidad con Diego Nieves: “He venido a ayudar al equipo en lo que pueda y a competirle el puesto a Diego, que al final será beneficioso para el equipo”.
Con el sistema
Mientras, de José Alonso, central “con muchos partidos en la categoría”, procedente del Juventud Torremolinos, remarcó que el defensa llega para aportar “intensidad, contundencia y saber estar”, especialmente “dada la situación” del equipo.
Alonso explicó que antes de decidirse por llegar a Cáceres habló con varios conocidos del vestuario del pasado año en el Melilla, Javi Ajenjo e Iván Fernández: “Asenjo tiene el mismo agente que yo… y luego pregunté a Iván y a algún otro compañero”. En sus primeros días, dijo haberse encontrado “un grupo espectacular”, “unido y humilde”, y un equipo “muy bien trabajado”, algo que consideró clave “en estas situaciones”.
A la expectativa
Preguntado por si con la del extremo Monarris (Zamora) se cerraba el capítulo de fichajes, Bordallo respondió que el club se mantiene atento al mercado “De momento seguimos abiertos a cualquier situación que posibilite mejorar la plantilla… si entra esa posibilidad de algún jugador que creamos que mejora la plantilla, sin duda consideraremos incorporarlo”.
Sobre el momento deportivo, el director deportivo reconoció la dificultad del reto, aunque defendió los pasos dados en los últimos encuentros, con dos triunfos consecutivos por primera vez en lo que va de temporada. “La situación sigue siendo complicada, la empresa sigue siendo difícil”, afirmó. Pero recordó que el club ya asumía que no sería un camino sencillo: “Desde el primer momento sabíamos que esto no iba a ser fácil”. Y defendió el nivel de implicación interna: “Siempre hemos dicho que vamos a poner toda la carne en el asador para salir de ahí”.
Insistió en que se están dando pasos en esa dirección: “Sin duda se está demostrando y se está haciendo”, y lo concretó en clave colectiva: “Estamos todos haciendo un esfuerzo para salir de ahí”. Con la mirada al tramo final de temporada, marcó objetivo y deseo: “Y en mayo estar fuera del descenso, yo espero que así sea y por ello vamos a luchar”.
Coyuntura difícil
Bordallo no escondió la dificultad: “La situación sigue siendo complicada, la empresa sigue siendo difícil”. Pero recordó que el club ya asumía que no sería un camino sencillo: “Desde el primer momento sabíamos que esto no iba a ser fácil”. Y defendió el nivel de implicación interna: “Siempre hemos dicho que vamos a poner toda la carne en el asador para salir de ahí”.
Insistió en que se están dando pasos en esa dirección: “Sin duda se está demostrando y se está haciendo”, y lo concretó en clave colectiva: “Estamos todos haciendo un esfuerzo para salir de ahí”. Con la mirada al tramo final de temporada, marcó objetivo y deseo: “Y en mayo estar fuera del descenso, yo espero que así sea y por ello vamos a luchar”.
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Oquendo abre su segundo local en Cáceres para recibir nueva clientela 'En Frente'
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- El fuerte viento destroza Mérida: las imágenes más impactantes de la noche