El Cacereño espera mucho de Quevedo y Alonso y no descarta nuevos fichajes antes del día 2

El Cacereño presentó este jueves al meta Álex Quevedo y al defensa José Alonso en un acto en el que el director deportivo verde, Francis Bordallo, no descartó nuevas incorporaciones hasta el final del plazo de fichajes, estipulado en el próximo lunes 2 de octubre, al tiempo que se mostró esperanzado en conseguir el objetivo de la permanencia. “Nadie dijo que esto fuera a ser fácil”, remarcó.

Bordallo abrió la comparecencia en el centro dental SmileDent abundando en el perfil de ambos fichajes. Quevedo, portero cedido por el Villarreal, dijo que era un meta "joven con un futuro muy prometedor”, subrayó, apuntando que el club castellonense “tiene muchas esperanzas puestas en él” y que el Cacereño será el paso para “continuar su progresión”.

Quevedo dejó claro que aterriza para sumar y competir por la titularidad con Diego Nieves: “He venido a ayudar al equipo en lo que pueda y a competirle el puesto a Diego, que al final será beneficioso para el equipo”.

Con el sistema

Mientras, de José Alonso, central “con muchos partidos en la categoría”, procedente del Juventud Torremolinos, remarcó que el defensa llega para aportar “intensidad, contundencia y saber estar”, especialmente “dada la situación” del equipo.

Alonso explicó que antes de decidirse por llegar a Cáceres habló con varios conocidos del vestuario del pasado año en el Melilla, Javi Ajenjo e Iván Fernández: “Asenjo tiene el mismo agente que yo… y luego pregunté a Iván y a algún otro compañero”. En sus primeros días, dijo haberse encontrado “un grupo espectacular”, “unido y humilde”, y un equipo “muy bien trabajado”, algo que consideró clave “en estas situaciones”.

A la expectativa

Preguntado por si con la del extremo Monarris (Zamora) se cerraba el capítulo de fichajes, Bordallo respondió que el club se mantiene atento al mercado “De momento seguimos abiertos a cualquier situación que posibilite mejorar la plantilla… si entra esa posibilidad de algún jugador que creamos que mejora la plantilla, sin duda consideraremos incorporarlo”.

Sobre el momento deportivo, el director deportivo reconoció la dificultad del reto, aunque defendió los pasos dados en los últimos encuentros, con dos triunfos consecutivos por primera vez en lo que va de temporada. “La situación sigue siendo complicada, la empresa sigue siendo difícil”, afirmó. Pero recordó que el club ya asumía que no sería un camino sencillo: “Desde el primer momento sabíamos que esto no iba a ser fácil”. Y defendió el nivel de implicación interna: “Siempre hemos dicho que vamos a poner toda la carne en el asador para salir de ahí”.

Insistió en que se están dando pasos en esa dirección: “Sin duda se está demostrando y se está haciendo”, y lo concretó en clave colectiva: “Estamos todos haciendo un esfuerzo para salir de ahí”. Con la mirada al tramo final de temporada, marcó objetivo y deseo: “Y en mayo estar fuera del descenso, yo espero que así sea y por ello vamos a luchar”.

Coyuntura difícil

