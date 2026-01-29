Natación adaptada
El Club Natación Cáceres Los Delfines pide la Medalla de Extremadura para Guillermo Gracia
El multicampeón del mundo aspira al máximo galardón autonómico tras acumular otras distinciones
El Club Natación Cáceres Los Delfines ha acordado presentar la candidatura del nadador Guillermo Gracia Núñez a la Medalla de Extremadura.
La entidad sostiene la propuesta en el palmarés del deportista y en su actividad vinculada a la inclusión. Gracia Núñez, de 21 años y con síndrome de Down, suma 27 títulos de campeón del mundo en natación adaptada, 15 campeonatos de Europa y 10 plusmarcas mundiales, además de récords de España. También señala que el nadador entrena a niños y niñas y participa en iniciativas con personas con discapacidad intelectual.
La propuesta se presentará ante la Junta a primeros de marzo, acompañada de un dossier con los logros del nadador, entre ellos seis oros logrados en los Mundiales de Bangkok celebrados el pasado verano.
En 2025, Gracia recibió un reconocimiento de la Fundación Randstad y el Premio Princesa de Girona 2025 en la categoría de valores de jóvenes deportistas. El CN Cáceres Los Delfines anima a asociaciones, entidades, organismos, clubes, federaciones y particulares a adherirse a la iniciativa.
