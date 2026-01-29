Histórico cuarteto arbitral extremeño

La noche del 28 de enero de 2026 quedará grabada en los anales del deporte regional como el momento en que el arbitraje extremeño alcanzó una de sus cotas más elevadas en el escenario más exigente del mundo: la UEFA Champions League.

Por primera vez en la historia de la competición, la dirección de un encuentro recayó sobre un equipo arbitral íntegramente formado por profesionales extremeños. Lo que antes era una aspiración se convirtió en una realidad tangible sobre el césped del Deutsche Bank Park en Frankfurt durante la celebración del Eintracht de Frankfurt–Tottenham Hotspurs.

Los protagonistas

A la cabeza de este hito estuvo el internacional de Don Benito, Jesús Gil Manzano, acompañado en las bandas por Ángel Nevado Rodríguez y Guadalupe Porras Ayuso como asistentes. Francisco Hernández Maeso, árbitro de Primera División desde la temporada 2023-2024, completó el cuadro de honor actuando como cuarto árbitro.

Más allá de la carga simbólica de la designación, el cuarteto extremeño ofreció una lección de profesionalidad. El encuentro, de máxima exigencia europea, transcurrió con absoluta normalidad, fruto de una dirección firme y discreta, refrendada por la ausencia de intervenciones de videoarbitraje (VAR). El equipo arbitral supo gestionar los tiempos y la intensidad del choque, que terminó con victoria del Tottenham (0-2).