Jorge Veiga, histórica plata extremeña de calado mundial

El hervasense Jorge Veiga ha firmado un resultado histórico para el deporte nacional tras lograr la medalla de plata en la Copa del Mundo de escalada en hielo, celebrada en Saas Fee (Suiza). Con solo 20 años, Veiga consiguió el mejor resultado de la historia de España en una prueba absoluta del circuito mundial de esta exigente disciplina, consolidándose como una de las promesas-realidades internacionales de la escalada.

La competición suiza, una de las más prestigiosas del calendario UIAA, reunió a los mejores especialistas en un escenario alpino de máxima dificultad. Veiga completó una sobresaliente actuación desde las rondas clasificatorias, accediendo a la final entre los mejores competidores y demostrando gran madurez deportiva. En la lucha por las medallas, solo fue superado por el francés Louna Ladevant, mientras que el coreano Younggeon Lee completó el podio.

Jorge Veiga, en pleno esfuerzo. / Cedida por Javi Cano

Este éxito llegó acompañado de otro resultado destacado en Saas Fee, donde el escalador extremeño fue cuarto en el Campeonato de Europa, quedándose a las puertas del podio continental y confirmando su regularidad al más alto nivel internacional.

Desde abajo

La plata en la Copa del Mundo es el último paso en una trayectoria que viene creciendo de forma constante desde categorías inferiores.

Jorge Veiga fue campeón del mundo juvenil sub-19 de escalada en hielo y ha sumado en los últimos años podios y victorias en distintas pruebas de la Copa de Europa, resultados que ya apuntaban a su irrupción en la élite absoluta. Su progresión le ha llevado también a consolidarse como integrante habitual de la selección española de escalada en hielo, con la que compite en el circuito internacional.

Más allá de la competición, Veiga compagina su carrera deportiva con su formación académica, ya que estudia Mecánica, un aspecto que subraya su capacidad de esfuerzo y organización. En el plano deportivo, este año entrena de forma habitual en el rocódromo Cereza Wall de Plasencia, espacio clave en su preparación técnica y física, desde el que continúa impulsando su carrera hacia más retos.

Mundial juvenil

El éxito de Jorge Veiga no solo supone un logro personal, sino que representa un motivo de orgullo para Extremadura, una comunidad que este fin de semana volverá a tener un destacado protagonismo internacional.

Cinco escaladores extremeños participarán en el Campeonato del Mundo Juvenil de Escalada en Hielo en modalidad de drytooling, que se celebrará en Liechtenstein. Se trata de Lucas Pérez, Yago Real y Maite Vila, que competirán en categoría U20, además de Gonzalo Escudero, en U18, y Ana Veiga (U16).

El combinado estará dirigido por extremeño Javier Cano, con Jesús Escudero y el propio Jorge Veiga como responsables de equipo, en una cita que vuelve a situar a Extremadura como una de las grandes canteras nacionales de esta disciplina.