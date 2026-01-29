El Mérida no da por cerrado el mercado

El presente mercado invernal del Mérida ha tenido dos movimientos de salida, Miki Muñoz y Álvaro García, y otros dos de llegada, Geo Almeida y Sigurdur Hallsson. En el plantel todavía hay libre una ficha senior, por eso Fran Beltrán reconocía en su comparecencia previa al encuentro de este sábado en Avilés que “el mercado no está cerrado”.

En el capítulo de salidas, “no sé si habrá alguna baja”, mientras que en el de llegadas avisaba el entrenador emeritense de que “tenemos un grupazo a nivel humano y habría que analizar muy bien a quién le abrimos la puerta de este vestuario, porque la fuerza está en cómo trabaja”. Si llegara ese futbolista, sería “para jugar más cerca de la portería contraria”. El perfil elegido dependerá del nivel que tenga, porque “nuestros jugadores tienen mucho dinamismo y son polivalentes”; es decir, si, por ejemplo, hay un extremo muy bueno y un mediapunta normal, “iremos a por el extremo”.

Elogios a los nuevos

Con respecto a los dos jugadores que han llegado, decía el preparador que “no es normal en esta categoría internacionalizar un vestuario” y que “se tienen que adaptar los unos a los otros”. “El grupo es fuerte, está unido, disfruta del día a día y lo primero es que ellos mismos vayan entrando en dinámica. Han venido en forma, ahora hay que ver cómo se adaptan a esta liga tan exigente”.

Sobre Hallsson indicaba que “es un delantero con mucha fuerza, con capacidad para jugar de espaldas, buen rematador, es un nueve puro”. Ante la necesidad de un goleador tras la marcha de Álvaro García, el técnico espera de su nuevo delantero que “rinda este mismo sábado, porque si lo pongo, le voy a exigir”. “Estoy con confianza como para pensar que va a rendir pronto”.

Por su parte, Almeida es un “mediocentro con buenas capacidades defensivas, pero con recorrido y capacidad para intervenir en las dos áreas”. Los dos jugadores “llegan en forma” y pueden estar disponibles para este fin de semana: “podrían tener minutos los dos”.

Regresan Rodrigo Pereira y Luis Pareja

El técnico ha ofrecido la rueda de prensa previa este jueves porque el viernes viajará el equipo a tierras asturianas en cuanto termine el entrenamiento matinal. De los que estaban lesionados se han recuperado Rodrigo Pereira y Luis Pareja; este último “ha estado entrenando con normalidad” dentro de lo que es un proceso de readaptación. Quienes no se han recuperado de sus dolencias son Jacobo Martí y Carlos Doncel. Sobre este último, Beltrán ya ha avisado de que tampoco estará disponible la semana que viene. El único sancionado para esta jornada es Gaizka Martínez.