Miguel Cera, nuevo fichaje del Extremadura

El Extremadura ya tiene nuevo lateral derecho. Se trata de Miguel Cera, futbolista onubense de 28 años que llega al estadio Francisco de la Hera tras haber jugado la primera vuelta del campeonato en el Guadalajara, de Primera Federación. El club azulgrana anunciaba este jueves la incorporación de un jugador que llega para suplir la baja anunciada a inicios de semana de Samu Hurtado.

Miguel Cera ha disputado 14 partidos esta temporada en el Guadalajara, que está en descenso en el mismo grupo que Mérida y Cacereño. El jugador de Huelva encaja a la perfección con lo que buscaba la dirección deportiva del Extremadura: un perfil claro de lateral derecho, potente y con recorrido en banda, que ejecute esa posición natural. Ahora mismo, con Fran Rosales lesionado y sin fecha de vuelta, sólo Rober Correa ocupa esa posición, y además también está actualmente lesionado. Esto está obligando al Extremadura a utilizar a Imanol Barace en esa posición.

El nuevo defensor del Extremadura no debutará todavía este fin de semana ante el UCAM Murcia. Llegará a finales de la presente semana a Almendralejo para incorporarse el lunes a los entrenamientos.

En el vestuario azulgrana se reencontrará con jugadores que ya conoce como Manu Ramírez, con el que ha compartido vestuario también esta temporada durante la primera vuelta, o con Imanol Barace, al que tuvo de compañero en el Calahorra.

A por el líder

El Extremadura tiene este sábado, a partir de las 17.00 horas en el estadio de La Condomina de Murcia, una dura prueba de fuego para medir sus objetivos reales de esta temporada. Visita al líder del grupo, el UCAM Murcia, que es posiblemente el mejor equipo que pasó por el estadio Francisco de la Hera en la primera vuelta (con empate 2-2) y que saca ahora mismo seis puntos de ventaja a los azulgranas.

«En mi opinión creo que deberíamos estar mucho más arriba de lo que estamos», comentaba esta semana Gio Zarfino, uno de los hombres fuertes del Extremadura, durante un acto promocional en la academia Ramacpol. El uruguayo tiene claro que los errores puntuales han penalizado mucho, «pero ahora llegan los momentos de la verdad y de nosotros depende de cómo nos ponga la liga a final de temporada», comentó el charrúa.

Noticias relacionadas

Imanol Barace, en el mismo acto, comentó que «debemos ir partido a partido y mirar sólo al encuentro de este sábado en Murcia. Sabemos que podemos competir a cualquiera y que como grupo somos un gran equipo».