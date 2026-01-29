Semifinal extremeña en la Copa Ribésalat

La Liga Ribésalat vive este fin de semana una de sus citas marcadas en rojo con la celebración de la Copa de Primera Nacional femenina, que además provoca el parón liguero. La sede será el Palacio Multiusos de Guadalajara, donde Extremadura contará con doble representación, ya que MF Renovables Al-Qázeres y Toyota Novomotor San Antonio se han metido en semifinales y pelearán entre ellas por un puesto en la final.

El primer encuentro del torneo enfrentará a los dos conjuntos cacereños este sábado, a las 16.00. La segunda semifinal medirá a Ferial Plaza Guadalajara y CEI Toledo Universidad Laboral el sábado, a las 18.15. La final se disputará el domingo a las 12.00.

Primera masculina

Mientras, la Primera Nacional masculina mantiene el pulso competitivo con una decimotercera jornada intensa, con varios duelos directos por la zona media y protagonismo extremeño tanto en casa como a domicilio.

La jornada se abre con dos partidos a la misma hora. En Cáceres, el Politécnica UEX SM Basket recibe al Graginsa U.B.A. Almendralejo el sábado, a las 19.00, en el Pabellón V Centenario. También el sábado, a las 19.00, pero en Badajoz, el Maven Premium Guadalupe se mide al BB Baloncesto Badajoz en el Pabellón de la Escuela Virgen de Guadalupe.

La noche continuará en la capital pacense con el CBA Spain-Escayolas Paco ADC Baloncesto, el sábado, a las 20.30, en el Pabellón del Colegio Maristas, otro compromiso exigente para los cacereños lejos de casa.

Ya en la matinal del domingo, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se enfrentará al Finca Sagrado Cáceres a las 10.30, en el Pabellón del Campus Universitario de Badajoz.

El cierre de la jornada llegará en Plasencia, donde el Electromercantil CB Plasencia recibirá al San Antonio Cáceres Basket el domingo, a las 20.00, en el Pabellón Ciudad de Plasencia. En esta jornada 13 descansa el Verde y Sostenible Mérida Masculino.