El último tren con destino al liderato pasa por Don Benito

El partido de la jornada en el Grupo 14 de Tercera Federación se disputa este domingo a las 17.00 en el estadio Vicente Sanz. Don Benito y Badajoz se enfrentan en un duelo vital para las aspiraciones de concluir en el primer puesto de la tabla de ambos equipos. Mientras que los calabazones lideran la clasificación y aventajan en siete puntos a Jaraíz, Cabeza del Buey y Moralo, el Badajoz se ubica en el quinto lugar de la tabla a diez puntos de los rojiblancos. De sumar la victoria el próximo domingo, los hombres de José Carlos Prieto darían un importante paso en su lucha por el título.

El Badajoz permitió que los calabazones ganarán algo más de oxígeno durante la pasada jornada. Mientras que el Don Benito sacaba los tres puntos del barro en su visita al Antonio Amaya de Pueblonuevo gracias a un gol en el minuto 70 de Nando Copete, el Badajoz no pudo pasar del empate en su duelo ante el Santa Amalia.

Pese a que los blanquinegros gozaron de ocasiones en los primeros 45 minutos, los amalienses golpearon en dos ocasiones tras el descanso para ponerse 0-2. El Badajoz tuvo un penalti a favor que conllevó a la expulsión de Santi Gil, pero Borja Domingo erraría el lanzamiento.

Minutos después, Alegría conseguiría hacer el 2-1 y Lolo González terminaría de sellar el empate, aunque hubo más ocasiones que estuvieron muy cerca de culminar la remontada.

Tras el encuentro, Ávila se mostró crítico con la actuación de los suyos y catalogó la actuación como «el peor partido desde mi llegada». Además, señaló la falta de juego en equipo de sus hombres y el desorden que provocaron los dos goles del Santa Amalia.

Para tratar de levantar los ánimos, la dirección deportiva blanquinegra cumplió este lunes una de las peticiones del entrenador cacereño. Adri Moyano (Huelva, 2000) se incorpora a la entidad pacense tras haber rescindido su contrato con la Real Balompédica Linense. El centrocampista onubense, presentado el miércoles en el Nuevo Vivero, puede actuar como pivote o como interior. La ficha del jugador ya aparece registrada en la Federación Extremeña de Fútbol, a diferencia de la de Lobato, cuya grave lesión de tibia servirá para que el Badajoz incorporé un nuevo futbolista para el frente de ataque, como confirmó el miércoles Luis Oliver Sierra.

Don Benito, líder sólido

No será nada sencilla la faena blanquinegra del domingo. El Don Benito se sitúa líder de la clasificación con 41 puntos y solo dos derrotas sufridas en 19 jornadas. El conjunto calabazón mantuvo la disputa por el liderato con el Jaraíz varias jornadas, pero el bajón en los resultados de los pimentoneros ha servido a los de Prieto para consolidarse en el primer puesto.

Noticias relacionadas

Los rojiblancos afrontan el partido como su gran oportunidad de hacerse con medio campeonato tras sumar una importante victoria la pasada jornada en un Antonio Amaya embarrado, por lo que una victoria ante el Badajoz supondría un golpe casi definitivo a la liga.