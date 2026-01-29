Wildens Leveque: "Mi meta es acabar la temporada en el Cáceres"

La pregunta ha estado en el aire casi desde pretemporada, cuando Wildens Leveque empezó a encadenar una exhibición tras otra con la camiseta del Cáceres Patrimonio de la Humanidad: ¿acabará este chico el curso baloncestístico 2025-26 vistiendo de verde? Ese runrún se mantiene hasta hoy, pero quien más capacitado está para responder a la cuestión es él mismo y ya lo ha dicho: «mi meta es terminar aquí la temporada, claro que sí».

Lo dijo hace unos días públicamente y lo repite a cualquiera que se lo pregunte, sobre todo a los jóvenes aficionados que le asaltan en algún acto público en colegios a los que el club le envía.

No será por falta de ofertas o, al menos, de interés de otros equipos. En el amplio ramillete de quienes, como mínimo, han preguntado por él, los hay sobre todo de Primera FEB. Y no precisamente de los que luchan por el descanso: los últimos finalistas de la Copa España, Estudiantes y Palencia, trataron de informarse de su situación contractual. Y a ellos se han unido otros que pelean por la permanencia y ven en él alguien perfecto para reforzar su juego interior. Motivos está dando de sobra para ello, pese a que es su segundo año en España y la temporada pasada jugaba en Tercera FEB (la antigua Liga EBA).

Mate de Wildens Leveque. / Jorge Valiente

Números contundentes

Lo de Leveque está siendo tal barbaridad que está igualando prácticamente los mismos números que acreditaba en Marín, un peldaño más abajo: de 18,1 puntos a 17,5; de 10,8 rebotes a 9,7; de 26,9 de valoración a... 26,9 ahora. Y eso jugando apenas un minuto más. Incluso está mejorando el acierto en el tiro: de 64,2% en los de dos puntos a un estratosférico 70,2% y de un 66,7% en los libres a un 72%, considerado como notable para tratarse de un pívot que saca nada menos 6,8 faltas por choque.

No es raro pues que sea el jugador de mejor valoración del Oeste y en toda la categoría. Muy lejos de sus 26,9 quedan los 22,6 de Dorde Simeunovic (Spanish Basketball Academy), mientras que en el mismo grupo del Cáceres Sergio Mendiola, del Toledo, acredita 17,7.

Integración perfecta

Hace dos semanas, justo antes de que su equipo viajase a León para enfrentarse a la Cultural, declaraba además que se encontraba «feliz» en la ciudad y con el equipo, pero «no del todo satisfecho, porque creo que tenemos la capacidad para ser mejores todos los días». En la misma frase enlazó una sentencia de las dirigidas a meterse a la afición en el bolsillo, si es que no la tiene ya: «si seguimos creyendo en lo que estamos haciendo, creo que tenemos la oportunidad de hacer algo especial este año».

Lo hizo mezclando inglés y un incipiente castellano que empezó a aprender en Galicia y está ampliando en Cáceres, dentro de una adaptación que está rozando la perfección. Su intención es seguir desarrollando su carrera en España, pero antes de buscar un nuevo destino tiene trabajo pendiente en el Multiusos.

En el club, por descontado, están muy contentos con él, sobre todo porque los posibles ‘cantos de sirena’ que hayan podido llegar no le han despistado en absoluto. El pasado verano se hizo una apuesta muy potente por él y los resultados saltan a la vista, más allá de la irregularidad que está caracterizando al equipo. Además, las relaciones con su agencia de representación son muy positivas y a nivel contractual se estima que se le tiene muy ‘atado’ para que no dé ningún disgusto de repente.

Leveque y sus compañeros preparan la vuelta a la competición tras dos semanas de parón. Será este sábado en casa ante el Ponferrada. La intención es alargar la primera racha de dos victorias consecutivas que se da esta temporada y recuperar un puesto en la zona de ‘playoffs’.