El Arroyo juega en Cáceres su cita clave ante el Covadonga

El Extremadura Arroyo recibirá este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el Pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres, al RGC Covadonga, en partido correspondiente a la 15ª jornada del grupo A de Superliga Femenina 2, con una consigna clara: solo vale la victoria por tres puntos. El conjunto extremeño se juega buena parte de sus opciones de permanencia ante un rival directo y no puede permitirse ningún tropiezo más en esta segunda vuelta de la competición.

El encuentro se disputará finalmente en la capital cacereña tras una jornada frenética vivida el viernes por el club arroyano. El presidente del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, mantuvo numerosas reuniones y contactos con diferentes personas e instituciones para intentar resolver el problema generado por la imposibilidad de utilizar su cancha habitual, después de que la tormenta Kristin arrancara el tejado del pabellón el pasado miércoles.

A última hora del día se confirmó el Serrano Macayo como escenario del partido. «Esa posibilidad apareció tras hablar con la Federación Extremeña de Voleibol al no poner ningún reparo la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres; no es la solución ideal, pero esperamos que nuestra afición se desplace para animarnos», señaló Gómez, agradeciendo la colaboración institucional.

Un rival directo

Desde el punto de vista deportivo, el técnico del conjunto, Pablo Alonso, ha advertido de la dificultad del choque ante el cuadro asturiano. «Nos enfrentamos a un equipo muy completo, con muchas jugadoras de cantera, en el que destaca su capitana, Sara García, líder en ataque y recepción», explicó el entrenador.

El Extremadura Arroyo llega tras firmar dos grandes actuaciones consecutivas frente a Zalaeta y Torrelavega, aunque ambas se saldaron con derrota. Pese a esos resultados, el cuerpo técnico confía en que ese crecimiento se traduzca, por fin, en un triunfo balsámico ante un adversario directo en la lucha por eludir el descenso.

Además, la jugadora Sara Gabrielly fue una de las más destacadas de la pasada jornada en ataque y anotación, confirmándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su rendimiento, unido al apoyo que pueda llegar desde la grada del Serrano Macayo, se antoja clave.