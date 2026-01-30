El Cacereño sube el listón desde el entrenamiento

El Cacereño ha cambiado el gesto en apenas dos semanas. Las victorias ante el Arenas (2-0) y en Ourense (0-1) han dado aire a un equipo que necesitaba resultados, pero Julio Cobos apunta a otra tecla que, para él, explica el repunte: la competencia diaria. Con la visita del Barakaldo este domingo (18.15) al Príncipe Felipe, el técnico insiste en que el paso adelante empieza de lunes a sábado.

La plantilla ha ganado efectivos en el mercado invernal -Monerris, incorporado esta semana es el quinto refuerzo tras Nico Conesa, Kensly Vázquez, Álex Quevedo y José Alonso- y Cobos admite que esa profundidad se nota. «Monerris es un extremo [una posición que el CPC había buscado desde la apertura del mercado invernal], un jugador de encarar, de buscar el uno contra uno. Maneja bien las dos piernas, da más profundidad por banda y también más competitividad en los entrenamientos», explicó. Para el entrenador, tener alternativas no solo mejora el once del domingo, cambia el tono de la semana. «Nos da más opciones para elegir… Todo lo que sea sumar es bueno». El mercado estará abierto hasta las 23.59 horas del lunes día 2 y el CPC no descarta que haya algún movimiento más. «Seguimos abiertos a cualquier situación que posibilite mejorar la plantilla», dijo este pasado jueves el director deportivo del decano extremeño, Francis Bordallo. El Cacereño aún tiene libres dos fichas, ambas para jugadores sub-23.

Condicionados

Cobos no oculta que las lesiones y las ausencias han condicionado buena parte de la temporada. «Ha habido fechas en las que no hemos podido contar con muchos efectivos a la hora de elegir y creo que eso nos ha castigado en exceso», señaló, antes de subrayar que la llegada de jugadores abre un escenario distinto: «Ahora hemos sumado más gente y nos da opciones», añadió, a la vez que insistió en las cualidades de la última incorporación, Monarris: «En ataque es un jugador desequilibrante y, a la vez, aumenta la competitividad en el día a día».

Esa es, dice, la diferencia entre entrenar y competir. «Cuantos más jugadores tengas, más competitividad y más intensidad hay. Cuando tienes pocos, estás con el freno de mano echado… no te quieres quedar sin jugadores», describió. Y remató con una idea que conecta con el momento del CPC: «Es bueno que se entrene un poco cómo se va a jugar después el domingo».

A la mejora de la competencia suma un factor inevitable: «La suerte hay que buscarla, hay que trabajarla». Cobos recordó partidos en los que el equipo mereció más -como el del Celta Fortuna, derrota 2-3 en el Príncipe Felipe- y cree que ahora esa «pizca» está cayendo del lado verde. También ayuda, apunta, a sostener la exigencia táctica: con rivales que presionan arriba y viven de transiciones, la concentración en tareas y duelos se vuelve clave. Y Cobos, como Bordallo, no cierra la puerta a otro fichaje si aparece la pieza adecuada.

En eso de la suerte, que ahora parece estar un poco más cerca del CPC, Cobos también recordó el partido del pasado domingo en Ourense, donde su equipo tuvo opciones de hacer el segundo, aunque faltó fortuna y puntería. «Y al final nos tocó sufrir. Supimos defender bien, pero esa pizca de suerte que en otras ocasiones no hemos tenido, creo que ahora se ha puesto más de nuestro lado».

Para el choque ante un Barakaldo «muy intenso», el entrenador solo tiene una baja, Osama, y asume el reto agradable de elegir: «Me alegro de tener más opciones… el beneficiado es el equipo». La plantilla, por fin, respira y aprieta a la vez.