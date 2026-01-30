Cáceres acoge este sábado la Copa de Extremadura de Clubs de atletismo

Cáceres acoge este sábado la Copa de Extremadura de Clubs de Invierno, que se disputará en jornada de tarde, a partir de las 16.00 horas, en las pistas del Centro Nacional de Tecnificación Ciudad Deportiva de Cáceres. La competición reunirá a los ocho clubs extremeños con mejores puntuaciones tras la presentación de los estadillos con las marcas de sus atletas, tanto en categoría femenina como masculina.

En la competición femenina participarán el Atletismo Badajoz, Atletismo Mitreo de Mérida, Arte Físico de Cáceres, Atletismo Campisur, Atletismo Navalmoral, Atletismo Don Benito y la Escuela de Atletismo Plasencia. En la categoría masculina estarán presentes los mismos clubs, con la incorporación del Atletismo Olivenza. El Atletismo Badajoz parte como el rival a batir, ya que defiende el título en ambas categorías.

El programa de pruebas será el habitual de la temporada invernal en pista cubierta y culminará con uno de los momentos más esperados de la jornada, el relevo sueco, una modalidad en la que cada atleta recorre una distancia diferente, aportando emoción y estrategia al desenlace de la competición.

De forma paralela, y aprovechando la celebración de la Copa, se disputará el Campeonato de Extremadura de Lanzamientos Largos de Invierno de categorías menores, una cita de promoción en la que participarán los mejores lanzadores extremeños. La Federación Extremeña de Atletismo espera una tarde de alto nivel competitivo, pese a la ausencia de algunas figuras que compiten estos días en grandes citas nacionales e internacionales.