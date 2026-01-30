El Cáceres, a por su tercera victoria seguida

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad vuelve a escena en el Multiusos con un reto de altura. Los verdinegros reciben este sábado al cuarto clasificado, el Clínica Ponferrada SDP (19.00 horas), con el objetivo de confirmar su mejoría y seguir aproximándose a la zona de 'playoff' en la segunda vuelta que acaba de arrancar.

En la previa, su entrenador, Jacinto Carbajal, valoró positivamente el parón y la dinámica reciente del equipo, que encadena por primera vez dos victorias consecutivas. “Han sido dos semanas tranquilas, sin un fin de semana con competición y pudiendo acumular trabajo”, explicó, subrayando el efecto anímico de los últimos resultados: “Mentalmente al equipo le ha venido bien”. El técnico percibe además un grupo enchufado: “La sensación es que la gente está muy enfocada” y con “muchas ganas” de sacar “un nuevo partido en casa”.

Enfrente estará un rival al que Carbajal definió como un conjunto reconocible y competitivo. Pese a los cambios recientes en la plantilla berciana, el entrenador cacereño cree que la identidad permanece: “Es un equipo muy de autor, con una filosofía muy clara, muy peleón, de ritmo muy alto”. Y recordó el aviso del partido de ida, cuando el Cáceres se vio superado en el tramo decisivo (89-77): “Fue un partido que más o menos llevamos controlado y en el último cuarto subió el nivel defensivo mucho y nos terminaron de sacar de la cancha”.

Disciplinados

Por eso, el mensaje esta semana ha sido claro. “Hemos hablado mucho de eso y un trabajo que tenemos que hacer es intentar ser disciplinados, hacer buen baloncesto y que no se descontrole el partido”, insistió.

Sobre la pelea por entrar en la zona noble, Carbajal pidió paciencia. “Ahora hacer cuentas es un poco absurdo”, dijo, apelando a la igualdad de la liga: “Cada semana se da un resultado que no esperas”. Aun así, puso el foco donde lo quiere el vestuario: “El foco no lo tenemos más allá de ganar a Ponferrada”, un triunfo que permitiría “recortarle otra victoria de diferencia” a un rival de la parte alta.

En cuanto al mercado, el club sigue buscando refuerzo interior tras la salida de DJ Foreman y la frustrada incorporación de David Efambé. “Hay varias opciones, pero de momento, para este partido, seguimos con el roster como lo hemos tenido en los últimos partidos”, apuntó. Reconoció que “la rotación interior ha quedado más corta”, aunque valora la claridad de roles y la química: “Cuando incorporemos un jugador, también queremos que no nos trastoque esa buena química que ahora mismo pensamos que tenemos”.