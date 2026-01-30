El cross multiplica Aceituna: más deportistas que vecinos este domingo en el Robledal

Aceituna, unos 570 habitantes, se prepara para una mañana que va a multiplicar su censo. Este domingo, el Robledal del municipio acoge el 55º Gran Premio de Cáceres de Campo a Través y la organización espera casi 700 atletas, una cifra que por sí sola ya supera la población local. Y a esa oleada deportiva hay que sumar técnicos, familiares y acompañantes, además del dispositivo de voluntariado y organización, en una jornada que convierte a este rincón del norte cacereño en punto de encuentro del atletismo.

El salto de escala no es casual. La prueba mantiene su modelo itinerante y, en esta edición, la elección de Aceituna refuerza el mensaje: llevar un evento de primer nivel al medio rural como herramienta de actividad y promoción. El diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Cáceres, Pablo Miguel López, incidió en esa idea en la presentación, con un presupuesto que superará los 120.000 euros y con la colaboración de varias instituciones y federaciones: European Athletics, la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Extremeña de Atletismo. El impacto, en un municipio tan pequeño, se mide también en movimiento: comercios, hostelería y calles con más vida de la habitual.

La carrera se disputa en el circuito del Robledal de Aceituna, preparado expresamente para esta prueba y que llega en buen estado pese a las lluvias de la semana. El terreno estará húmedo, un detalle que añade exigencia y puede darle más interés al cross. La competición arrancará a las 11:30 con las pruebas sub-12 y cerrará con las carreras absolutas: 13:20 la femenina y 13:50 la masculina. La inscripción ha sido gratuita y la participación está abierta a federados y no federados, desde sub-8 hasta máster B.

Participación de mucho nivel

En lo deportivo, el cartel tiene alicientes. En la prueba masculina está anunciada la presencia de Nassim Hassaous, campeón de España de campo a través, y del extremeño Óscar Gaitán, subcampeón de Europa sub-20, además de atletas como Jorge González, Jaime Migallón o Celestín Nisumena. En mujeres, el foco se dirige a Irene Sánchez-Escribano, finalista olímpica en 3.000 obstáculos en París 2024, junto a nombres como Carla Arce, Mariana Machado y Andrea Romero Escandell, con participación internacional.

La prueba también reparte premios. En categoría absoluta, el ganador y la ganadora recibirán 600 euros y trofeo, con premios hasta el quinto puesto. Los clubs extremeños optan a incentivos por equipos en forma de vales para material deportivo, un apartado pensado para reforzar la presencia de la cantera.

Cartel de la 55 edición del Gran Premio Cáceres de Campo a Través. / EP

Para facilitar la participación, la Diputación de Cáceres ha puesto a disposición de los clubs extremeños autobuses gratuitos hasta la zona de competición.

El alcalde de Aceituna, Josafat Clemente, subrayó la implicación del pueblo en la organización, con apoyo del Servicio de Dinamización Deportiva, el club de fútbol local y la Asociación de Amas de Casa, que se hará cargo de la comida final. El gesto encaja con la foto de este domingo: un municipio pequeño, un circuito en un entorno natural y una jornada que atrae gente y actividad. En clave de territorio, el mensaje es directo: cuando el deporte llega, también llegan personas, consumo y movimiento. Una forma, aunque sea por un día, de plantarle cara a la despoblación.

Noticias relacionadas

Como novedad, la cita tendrá retransmisión en Teledeporte, con una emisión prevista de alrededor de hora y media, condicionada por la meteorología. En el cartel de la prueba aparece además un Tamborilero, figura ligada a Aceituna, en un guiño a la identidad local de una prueba que este domingo hará que el pueblo se quede pequeño.