El Mérida va a Avilés con la misión de ser un equipo camaleónico

El entrenador del Mérida, Fran Beltrán, explicaba en su comparecencia del jueves que «nos vamos a tener que adaptar a unas condiciones muy diferentes porque el estado del terreno de juego está en unas condiciones muy malas, que dificulta mucho casi todo lo que pretendas hacer cuando atacas. No lo pongo como excusa porque creo que el primer perjudicado son ellos mismos que son un equipo dinámico, vertical y agresivo, cuando vinieron fue de los mejores partidos que se habían visto y la realidad es que lo que se verá el sábado será completamente distinto». En esa misma línea se ha expresado también Dani Vidal, técnico del Real Avilés Industrial: «He escuchado a su entrenador y sabe al contexto que viene, completamente diferente por lo que te condiciona el campo».

El estado del césped del Román Suárez Puerta es una de las grandes preocupaciones para los locales, pero en este caso, obviamente, también afecta al plan de partido del Mérida, que visita al conjunto asturiano este sábado a partir de las 21.00 horas. En este sentido, «en la alineación habrá que hacer una serie de adaptaciones específicas». Esto puede pasar por meter más músculo en la zona ancha con Víctor Corral para acompañar a Martín Solar y, de esta forma, adelantar la posición de Raúl Beneit. Ante las bajas de Jacobo Martí, por lesión, y de Gaizka Martínez, por sanción, Pipe volverá al lateral derecho.

La mayor expectación está en si el delantero centro Hallsson debutará como titular, toda vez que las condiciones pueden ser más propicias para él que para Artola.

Para este choque vuelven Luis Pareja y Rodrigo Pereira, y no estará disponible, también lesionado, Carlos Doncel.

«Hemos trabajado en el tipo de partido que podemos vivir más que en lo puramente táctico. Hemos insistido en que, independientemente de cómo quiera jugar el rival, el contexto está muy definido por las condiciones del terreno de juego y eso también va a condicionar la selección de jugadores que hagamos».

Un duelo clave en una clasificación muy ajustada

El Mérida llega a la cita en la undécima posición, con 29 puntos, uno menos que su rival y cuatro menos que el quinto clasificado. Ante esta situación en la tabla, «nos estamos mostrando muy competitivos en todos los partidos y tenemos que tomar cada uno como una final. Todo está muy comprimido».

Por su parte, el técnico asturiano no podrá contar por sanción con Gete y Borja Granero, es duda Javi Cueto y recupera a Viti. Vidal indicaba sobre el club emeritense que «está haciendo las cosas muy bien y el playoff de la temporada es una consecuencia de eso. Tiene muy claro su objetivo, pero no tiene prisa. Gente que ha estado allí te hablan del crecimiento del club, de lo que invierten en infraestructura. A nivel de plantilla, pierden a un jugador diferencial, pero la semana pasada, el partido que hacen ante el Pontevedra es una desgracia que no lo ganen», añade, consciente de la capacidad de adaptación del Mérida.