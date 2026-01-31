Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo da un gran paso en Cáceres hacia la permanencia
El club arroyano se impone 3-1 al Covadonga en el duelo disputado en el Serrano Macayo por los desperfectos que sufrió esta semana el pabellón de Arroyo de la Luz
El Extremadura Arroyo dio este sábado un gran paso hacia la permanencia en la Superliga Femenina 2 de voleibol al vencer a un rival directo como el RGC Covadonga de Gijón por 3-1 (25-22, 22-25, 25-20 y 25-16), en un partido disputado a cara de perro, con dos equipos totalmente entregados a la victoria final sin ningún tipo de contemplaciones.
En la faceta ofensiva, el encuentro se convirtió en un duelo ofensivo de ‘Saras’, Sara Gabrielly por parte de la escuadra arroyana y Sara García por parte asturiana, quienes impartieron una lección magistral de ataque.
Cabe destacar también la aportación de la colombiana Brenda Arango en bloqueo, al lograr 8 puntos en esta faceta de juego.
En la formación extremeña destacaron todas sus jugadoras, que sabedoras de lo que estaba en juego en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres (el recinto de Arroyo de la Luz se encuentra sin techo tras el paso de la tormenta Kristin), supieron competir con el mayor grado de concentración que se había visto en mucho tiempo.
La dirección de juego del técnico de la formación cacereña también resultó brillante, tanto en la preparación del partido como en el planteamiento del mismo, así como en su desarrollo, sabiendo obtener de sus jugadoras el mejor nivel y rendimiento.
También es justo valorar el nivel de juego ofrecido por el conjunto gijonés, que jamás bajó los brazos, nunca dio punto por perdido y luchó hasta el final con un alto grado de competitividad.
Este primer paso hacia la permanencia logrado por el Arroyo deberá tener su refrendo la próxima semana, cuando el Voleibol Astillero visite la cancha cacereña del Pabellón Multiusos (20.00 horas).
- Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
- Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
- Fotogalería | Un tornado provoca numerosos destrozos en Plasencia