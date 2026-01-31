El Arroyo da un gran paso en Cáceres hacia la permanencia

El Extremadura Arroyo dio este sábado un gran paso hacia la permanencia en la Superliga Femenina 2 de voleibol al vencer a un rival directo como el RGC Covadonga de Gijón por 3-1 (25-22, 22-25, 25-20 y 25-16), en un partido disputado a cara de perro, con dos equipos totalmente entregados a la victoria final sin ningún tipo de contemplaciones.

En la faceta ofensiva, el encuentro se convirtió en un duelo ofensivo de ‘Saras’, Sara Gabrielly por parte de la escuadra arroyana y Sara García por parte asturiana, quienes impartieron una lección magistral de ataque.

Cabe destacar también la aportación de la colombiana Brenda Arango en bloqueo, al lograr 8 puntos en esta faceta de juego.

Las jugadoras del Arroyo tras conseguir un punto. / Jorge Valiente

En la formación extremeña destacaron todas sus jugadoras, que sabedoras de lo que estaba en juego en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres (el recinto de Arroyo de la Luz se encuentra sin techo tras el paso de la tormenta Kristin), supieron competir con el mayor grado de concentración que se había visto en mucho tiempo.

La dirección de juego del técnico de la formación cacereña también resultó brillante, tanto en la preparación del partido como en el planteamiento del mismo, así como en su desarrollo, sabiendo obtener de sus jugadoras el mejor nivel y rendimiento.

También es justo valorar el nivel de juego ofrecido por el conjunto gijonés, que jamás bajó los brazos, nunca dio punto por perdido y luchó hasta el final con un alto grado de competitividad.

Noticias relacionadas

Este primer paso hacia la permanencia logrado por el Arroyo deberá tener su refrendo la próxima semana, cuando el Voleibol Astillero visite la cancha cacereña del Pabellón Multiusos (20.00 horas).