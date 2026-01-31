El Cacereño Femenino busca su ADN en Valdebebas

El Cacereño Femenino afronta este domingo, a partir de las 16.00 horas, una de las salidas más exigentes del calendario con su visita al Real Madrid B, en partido correspondiente a la jornada 17 de la Primera Federación Femenina. El conjunto extremeño llega a la cita penúltimo en la clasificación y en puestos de descenso, con la necesidad urgente de sumar para no descolgarse en la lucha por la permanencia.

Las de Ernesto Sánchez atraviesan un momento complicado. El equipo aún no ha ganado en lo que va de 2026, con un balance de un empate y dos derrotas, y no conoce la victoria desde el pasado 6 de diciembre, cuando se impuso por 1-0 al Betis. Antes del parón navideño, además, cayó con claridad ante el Barça B (4-0), un resultado que dejó tocada la confianza del grupo.

Pese a ello, el técnico insiste en apelar a la identidad del club. “Espero ver a mi equipo competir como yo lo conozco”, señaló en la previa. “Más allá de los resultados, es el momento de mostrar la filosofía del club y nuestro ADN. Tenemos que ser ese equipo competitivo y aguerrido que necesitamos para luchar por la permanencia”.

Una semana complicada

El entrenador reconoció que la semana ha sido especialmente dura tras la derrota ante Osasuna. “Nos ganaron con nuestras propias armas y eso es algo imperdonable. Por eso tenemos que ir a mostrar nuestra mejor versión”, subrayó, insistiendo en que el equipo debe dar un paso adelante desde el rendimiento y no solo desde el marcador.

Enfrente estará un Real Madrid B que Sánchez no dudó en calificar como “uno de los rivales más fuertes de la categoría”. “En su casa es un equipo tremendamente potente, saca muchísimos puntos y juega muy bien”, explicó. “Tiene jugadoras de altísimo nivel competitivo y futbolístico, jugadoras que lo tienen todo, así que va a ser una salida muy dura”.

El técnico también restó valor al precedente de la primera vuelta, cuando el Cacereño se impuso en Cáceres. “Allí el partido no va a tener nada que ver. Va a ser un encuentro completamente distinto, con fases muy diferenciadas”, advirtió. “Tienen un grandísimo cuerpo técnico, son fuertes en transiciones y en juego posicional, y cuentan con jugadoras que no rehúyen el choque y con mucha calidad técnica”.

Las imágenes del Cacereño Femenino - Osasuna / Carlos Gil

Además, recordó que el filial blanco llegará con más efectivos. “Cuando vinieron aquí tenían algunas bajas y creo que en su casa contarán con la mayoría de la plantilla, lo que hará el partido todavía más complejo para nosotras”.

En clave interna, Sánchez puso el foco en el aspecto mental. “El equipo entrena bien, entrena fuerte y se deja todo, pero tenemos que quitarnos esa losa mental que nos atenaza en los partidos”, explicó. “No tenemos nada que demostrar: simplemente ser nosotras mismas y hacer lo que sabemos y lo que trabajamos cada día”.

El técnico confía también en que los pequeños detalles cambien de signo. “En muchos partidos los detalles nunca caen de nuestro lado. Ojalá tengamos un poco de fortuna para dar ese paso adelante”, concluyó, pensando ya en “los diez partidos que quedan de Liga” como el tramo decisivo para revertir la situación.