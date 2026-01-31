El Cacereño mide su racha ante un Barakaldo combativo

El Príncipe Felipe vuelve a citarse con otra tarde grande. Este domingo (18.15 horas) el Cacereño recibe al Barakaldo en un duelo de esos que, sin ser definitivo, marca el pulso de la liga. Sobre todo para los de Julio Cobos, que llevan muchas jornadas jugando ‘finales’. Esta es una más, porque a pesar del buen momento del CPC, con dos victorias seguidas (la primera vez que lo consigue en esta temporada) y tres partidos consecutivos sumando, los verdes siguen residiendo en la zona de descenso. Pero el gesto ha cambiado y la posibilidad de ahí está al alcance de la mano, al alcance de una nueva victoria.

«Cuando se está tan mal como hemos estado, conseguir dos victorias seguidas es lo mejor que nos ha pasado en la temporada», reconoce el técnico Julio Cobos, que, sin embargo, se apresura a poner el freno: «Queda muchísimo camino».

La mejoría cacereña ha tenido un sello muy claro: orden y seguridad atrás. El Cacereño ha enlazado dos porterías a cero, un dato que Cobos considera decisivo. «Si eres capaz de dejar la portería a cero, como mínimo vas a sumar, y eso es muy importante. Si además tenemos acierto, es probable que ganes partidos», explica. Para el entrenador, el paso adelante también es mental: saber que no siempre toca remontar porque encajar obliga a marcar dos para ganar. Mantener esa solidez y sostener el rigor en las áreas vuelve a ser condición indispensable.

Alineaciones probables para el duelo de este domingo entre Cacereño y Barakaldo. / EP

Un rival de los duros

El rival de este domingo no concede tregua. Cobos prevé «un partido competitivo» ante un Barakaldo que domina «las transiciones» y «el fútbol directo», presiona alto y es capaz de robar en campo contrario. «Va a ser un partido muy competitivo y tenemos que salir, como mínimo, igual de fuertes que ellos en ese sentido», avisa, situando el foco en la intensidad, los duelos y la concentración en cada segunda jugada, donde se decide buena parte del encuentro.

En cuanto a la plantilla, el Cacereño llega prácticamente al completo. La única baja es Osama, lesionado. Además, el mercado de enero ha aumentado las alternativas, con especial incidencia esta semana en el frente ofensivo: la llegada de Monerris, extremo con velocidad y desborde, refuerza una plantilla que busca más amenaza por fuera y más recursos para sostener partidos cerrados. Con el equipo en clara mejoría, el Príncipe Felipe se presenta como un escenario obligado para sumar y alimentar la esperanza.

El Barakaldo, por su parte, aterriza en Cáceres «con mucha ilusión», según su entrenador, Imanol de la Sota, animado por la última salida, saldada con victoria después de mucho tiempo. El técnico vizcaíno reconoce la dificultad del reto y la buena dinámica local. A su juicio, el Cacereño ha ajustado piezas: «Están teniendo bastante eficacia, jugando más juntos, algo más directos» y, sobre todo, «minimizando errores», factores que explican su crecimiento. De la Sota espera un partido «de muchos primeros y segundos duelos», y apunta que será clave mantener el equilibrio para no conceder transiciones.

Los visitantes, eso sí, llegan condicionados por las sanciones: no estarán el portero Ispizua ni el lateral derecho Pedernales, dos ausencias que obligarán a recomponer la línea defensiva. Con ese contexto y el recuerdo del empate de la primera vuelta, el Cacereño se examina ante uno de los rivales más incómodos de la categoría. El objetivo es claro: alargar la racha, confirmar que la reacción es real y, como desea Cobos, «poder ofrecerle otra victoria» a su afición.