El Cáceres continúa al alza y apabulla al Ponferrada

86 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (9), Álvaro Palazuelos (12), Matteo Strikker (14), Alex Mazaira (13), Wildens Leveque (11) -cinco inicial- Lance Amir Paul (14), Patrick Lima (6), Juan Santos (0), Luis García (6). 60 - CLÍNICA PONFERRADA SDP: David Orrit (0), Jamie Bergens (15), Pau Treviño (13), Riley Hayes (6), Ndami Okeke (8) -cinco inicial- Rasmus Blak (0), Josep Cera (9), Antonio José Morales (2), Sergio Romero (0), Ousman Sima (0), Juan Chacón (7). MARCADOR POR CUARTOS: 24-8, 45-19 (descanso), 68-39 y 86-60 (final). ÁRBITROS: Jesús Betanzos y Carlos Betanzos. Eliminado: Paul (min. 40). INCIDENCIAS: Decimosexta jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste). Partido disputado en el Multiusos Ciudad de Cáceres ante 600 espectadores.

Aquel Cáceres Patrimonio acomplejado que no ganaba en el Multiusos ni a tiros ha muerto. O por lo menos está bien escondidito debajo del parquet. El conjunto de Jacinto Carbajal apabulló a un Clínica Ponferrada SDP que llegaba como cuarto clasificado (86-60) y alarga así su mejor momento del curso. Es la tercera victoria consecutiva, prolongando la felicidad que supuso superar a dos equipos de menos pedigrí, Valle de Egüés y Cultural Leonesa.

La mejoría experimentada es evidente en todos los aspectos del juego, un poco en la línea de esa lenta maduración que necesitan muchas cosas de la vida. Y curiosamente ocurre ahora, que la rotación se ha reducido a solo nueve jugadores, a la espera de un fichaje interior. Acceder a la zona de ‘playoff’ ya se toca con la yema de los dedos, aunque desde luego no hay que rebajar ni un ápice de intensidad. Es el camino.

Prolongó el Cáceres su inspiración de los últimos 80 minutos en los primeros 20 de este encuentro, encontrando al fin su personalidad de una forma contundente a nivel defensivo. 24-8 fue el resultado del cuarto inaugural basado sobre todo en eso: en proteger el propio aro como posesos y luego en ataque mover el balón con paciencia.

Ha pasado poco esta temporada lo de la consabida comunión afición-equipo, pero cuando Lance Amir Paul clavó un triple para cerrar el cuarto el Multiusos dio su sonora aprobación a lo que veía. Y ni siquiera hacía falta sobrecargar de trabajo a Wildens Leveque.

La fiesta continuó en una borrachera baloncestística todavía no vista en la 25-26. El 32-8 (min. 13) obligaba a restregarse los ojos por si se trataba de un sueño (húmedo, en este caso).

Una canasta de Luis García situó la insólita treintena de diferencia en el marcador (43-13, min. 19). Anda desatadísimo el pívot andaluz, del que en principio no se esperaba demasiado, pero que está progresando admirablemente.

Los números a los que redujo el Cáceres al Ponferrada al descanso (45-19) son alucinógenos, sobre todo el 5 de 25 en tiros de campo y el 0 de 10 en triples.

Exhibición total

Los visitantes tuvieron algo más de puntería de regreso de vestuarios, pero el hueco era demasiado grande como para fantasear en acercarse. Además, la situación quedó abonada para que todos los secundarios cacereños aportasen, aprovechando el fuerte viento a favor.

El panorama se puso tan sumamente bien que en el arranque del último cuarto recuperar el ‘average’ particular desfavorable (89-77) era más que factible, simplemente sin dejarle hueco a la relajación o, más directamente, a las tonterías.

No sucedió y se logró un ‘plus’ que puede ser interesante a la larga. El susto lo puso Luis García: en su línea de no dar un balón por perdido se golpeó en el hombro derecho y tuvo que ser atendido entre muestras de dolor. Volvió del vestuario con la zona inmovilizada y con hielo. Es pronto para decirlo, pero si es una lesión de cierta gravedad sería un tributo muy alto. Pese a todo, el final fue tan desahogado que el Cáceres se permitió un quinteto sin pívots: Paul, Juan Santos, Strikker, Palazuelos y Lima.