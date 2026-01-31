Difícil cita para el Al-Qázeres en casa frente al Osés Ardoi

l Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se mide este domingo (12.00 horas) al Osés Construcción Ardoi en el Multiusos con una idea clara: competir mejor que en la primera vuelta, cuando fue vapuleado (85-53), y sostener el partido cuando el rival aprieta. Así lo trasladó Jesús Sánchez en la previa de un duelo exigente ante un equipo con argumentos de sobra para pelear por el objetivo de volver a la Liga Femenina Endesa.

El técnico cacereño explicó que el navarro fue el único equipo que ha logrado desbordar por completo en lo que va de competición. Por eso, espera un oponente con el colmillo afilado y consciente de la dificultad.

Es el último partido en casa ante uno de los cinco primeros clasificados. Los cuatro anteriores se saldaron con derrota y esta se presenta como una buena ocasión para lograr un triunfo de prestigio. «Hemos acabado contentos de cómo se ha competido», señaló sobre los duelos ante otros equipos punteros, con partidos «con opciones al final». Ahora, el objetivo es llegar «cerca» al tramo decisivo.

Sobre Ardoi en sí, Sánchez dibujó un rival incómodo por su variedad y amenaza exterior. «Tienen muchos puntos y mucha movilidad», avisó. No es un equipo de grandes interiores, pero sí de «pívots móviles» capaces incluso de abrir el campo, como la exjugadora del Al-Qázeres Vicky Llorente. Otras ‘viejas conocidas’ son Sara Castro, que abandonó el equipo de repente la pasada temporada, y la placentina Mamen Blanco.

Evitar las rachas

El punto crítico, para el entrenador del Al-Qázeres, estará en la gestión de los parciales. «Allí nos mataron en eso», recordó sobre el encuentro de ida, cuando en momentos de igualdad el rival rompió el partido con rachas rápidas: «Te enganchan con un 6-0 o un 8-0 porque te despistas y ya te ves mirando al marcador diciendo ‘madre...’». Evitar esas desconexiones y sostener el pulso puede resultar determinante.

Sánchez insistió en que, en la derrota del pasado fin de semana ante el NBF Castelló, las suyas compitieron bien, aunque el final no cayó del lado extremeño (70-67). Lamentó la falta de acierto en el momento clave: «Esta vez no metimos esos tiros cuando tocaban y perdimos». La intención, dijo, pasa por mantener la línea y, sobre todo, ajustar cuentas con la versión ofrecida en Navarra.

En el capítulo de nombres propios, Raquel Laneiro es la buena noticia, con una vuelta progresiva al trabajo tras su delicada rotura fibrilar. «Ya lleva toda la semana entrenando», explicó el entrenador, aunque todavía «sin contacto con el grupo». Las sensaciones, eso sí, son positivas. Con prudencia y sin precipitar plazos, Sánchez lo resumió con una frase hecha: «Vísteme despacio que tengo prisa». La prioridad es evitar recaídas que «no nos podríamos permitir», por lo que no estará con seguridad este domingo y hay que explorar bien la posibilidad de que ya pueda ser alineada en el siguiente sábado ante el Celta.