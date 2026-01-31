Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

Ganan Bosco Mérida y San Antonio y caen CBA Spain y Moraleja

La jornada de los extremeños se completa este domingo con los partidos de BCB y Sagrado

Jugada del partido disputado en el polideportivo La Paz de Mérida. / Bosco Mérida

Cáceres

Luces y sombras extremeñas en el grupo D-B de Tercera FEB, con dos victorias y dos derrotas para los cuatro representantes de la región que jugaron. La mejor noticia llegó desde en el polideportivo La Paz de Mérida, donde el Bosco se impuso con solvencia al Huelva Comercio por 86-75. También sonrió el San Antonio Cáceres, que sacó adelante un duelo exigente a domicilio ante el Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya (81-88).

No pudieron completar el pleno el resto de extremeños. El CBA Spain cedió en casa frente al Club Baloncesto San Fernando (57-62) en un encuentro de tanteo bajo, mientras que el Hache Publicidad Moraleja cayó en la pista del Aljaraque por 74-60.

Este sábado completarán la jornada los partidos Dos Hermanas-Vítaly La Mar BCBadajoz (12.30) y Sagrado-Atica Coria (18.00).

