Fútbol. División de Honor de Juveniles

El juvenil del Diocesano suma un triunfo ‘in extremis’ para mantener viva la esperanza

Carlos, en el minuto 90, marcó el tanto de la victoria de los colegiales ante el Rayo Ciudad Alcobendas (1-0)

La Cruz Villanovense y Badajoz juegan este domingo

Once del Diocesano en un partido anterior.

Once del Diocesano en un partido anterior. / CD Diocesano

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

En el minuto 90, cuando el empate ya parecía el resultado final, el Diocesano desequilibró la balanza a su favor para apuntarse una importante victoria ante el Rayo Ciudad Alcobendas (0-1) que mantiene viva la llama de la permanencia en la División de Honor de Juveniles. Carlos fue el autor del tanto que hace que los colegiales lleguen a los 12 puntos y se sitúen a cuatro de la permanencia, a cuatro de su rival de este sábado, por eso lo importante del triunfo, el segundo de la temporada para el cuadro cacereño.

Los otros dos representantes extremeños de esta categoría juegan este domingo. El primero en hacerlo será La Cruz Villanovense, también en zona de descenso con 14 puntos. El juvenil serón se mide a las 14.00 horas al Trival Valderas Alcorcón, otro de los inquilinos de la zona roja de la clasificación. El Badajoz también juega a domicilio, a las 16.00 frente al Rayo Vallecano, tercer clasificado.

