Fútbol. División de Honor de Juveniles
El juvenil del Diocesano suma un triunfo ‘in extremis’ para mantener viva la esperanza
Carlos, en el minuto 90, marcó el tanto de la victoria de los colegiales ante el Rayo Ciudad Alcobendas (1-0)
La Cruz Villanovense y Badajoz juegan este domingo
En el minuto 90, cuando el empate ya parecía el resultado final, el Diocesano desequilibró la balanza a su favor para apuntarse una importante victoria ante el Rayo Ciudad Alcobendas (0-1) que mantiene viva la llama de la permanencia en la División de Honor de Juveniles. Carlos fue el autor del tanto que hace que los colegiales lleguen a los 12 puntos y se sitúen a cuatro de la permanencia, a cuatro de su rival de este sábado, por eso lo importante del triunfo, el segundo de la temporada para el cuadro cacereño.
Los otros dos representantes extremeños de esta categoría juegan este domingo. El primero en hacerlo será La Cruz Villanovense, también en zona de descenso con 14 puntos. El juvenil serón se mide a las 14.00 horas al Trival Valderas Alcorcón, otro de los inquilinos de la zona roja de la clasificación. El Badajoz también juega a domicilio, a las 16.00 frente al Rayo Vallecano, tercer clasificado.
- Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
- Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
- Fotogalería | Un tornado provoca numerosos destrozos en Plasencia