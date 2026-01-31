El Miralvalle vence al segundo en un final de infarto

67 - HIERROS DÍAZ MIRALVALLE EXTREMADURA: Marta Pérez (18), Victoria Michel (2), Pauline Laurenson (6), Sydney Brown (15), Cristina Lázaro (5) --cinco inicial--, Inés Serrano (5), Lucía Navas (7), Ana Fernández (2), María Romero (7). 63 - CESUR DISTRITO OLÍMPICO: Blanca Arranz (8), Ana Picos (9), Marta Gómez (2), Alicia González (12), Vega López (22) --cinco inicial--, Sara Francisco (3), Belén Sánchez (2), Carmen Leal (4), Rebeca Flores, P. Álvarez, Masip (1). MARCADOR POR CUARTOS: 19-13, 34-27 (descanso), 56-45 y 67-63 (final). ÁRBITROS: Borja Molina Norato y José David Ferrer González (Colegio madrileño). Eliminada la local Victoria Michel y la visitante Alicia González. INCIDENCIAS: Partido de la decimosexta jornada del grupo A de la Liga Femenina 2 disputado en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia.

El Hierros Díaz Miralvalle Extremadura se reencontró con la victoria en el encuentro ante el segundo clasificado del grupo A de la Liga Femenina 2, el Cesur Distrito Olímpico (67-63). Las placentinas, que sufrieron varios altibajos en el partido, consiguieron imponer su defensa, provocando numerosas perdidas de balón (23) en el rival.

El encuentro comenzó con mucha igualdad pero más acierto de las visitantes, sobre todo desde el exterior, lo que les permitió cobrar las primeras ventajas (5-9). Pero las locales, lejos de dejarse llevar por el nerviosismo, conseguían corregir en defensa para llegar mejor a las ayudas y cortar el ataque de su rival, mientras Sydney Brown, con seis puntos consecutivos, colocaba el 15-9 en el marcador (minuto 8). Apretaban las visitantes, pero en el inicio del segundo cuarto era María Romero la que castigaba el aro contrario y Miralvalle, con un buen juego de equipo, se colocaba con 13 puntos de ventaja (30-17, minuto 14).

Sin respiro

Pero Cesur Distrito Olímpico apretaba y con un parcial de 2-8 apretaba el marcador al descanso (34-27). Aún así, aguantaban las locales, que tras el descanso recuperaban intensidad para llevar el partido a un toma y daca que les permitió mantenerse por delante en el electrónico para llegar al cuarto decisivo con 11 puntos de renta (56-45).

Noticias relacionadas

Un parcial de 0-6 en el inicio del último cuarto encendía las alarmas, pero el equipo conseguía mantener la calma y tras un tiempo muerto volvía a encontrar camino para sus penetraciones, aunque las visitantes aguantaban ahora el tipo y se mantenían a 6 puntos de distancia, muy vivas en el partido. Todo iba a decidirse en un final apretado y a 2 minutos del final las madrileñas igualaba el partido a 63 puntos. Marta Pérez acudía al rescate con tres puntos consecutivos que daban alas de nuevo a un Hierros Díaz Miralvalle Extremadura que tras volver a colocarse por delante defendió con todo para sumar el triunfo.