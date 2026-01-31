Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Punto de oro del Extremadura en La Condomina

Núñez y Aquino pugnan por un balón en La Condomina.

Núñez y Aquino pugnan por un balón en La Condomina. / UCAM Murcia

Almendralejo

El Extremadura suma un punto en su visita al campo del líder tras dejar una gran imagen en la primera parte aliñada con el golazo de Maikel y sobrevivir a las embestidas de los universitarios en el segundo acto

