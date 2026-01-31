Tres de tres para Fischer y Murillo, del Extremadura-Ecopilas en La Leyenda de Tartessos

Como si de la repetición de un guión preestablecido se tratase, la tercera etapa de La Leyenda de Tartessos ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores, donde las corredoras Natalia Fischer y María Reyes Murillo, del Extremadura-Ecopilas UCI MTB, han vuelto a demostrar su superioridad en la prueba onubense.

En la etapa reina, 85 kilómetros y 1.900 metros de desnivel acumulado, Fischer y Murillo y han certificado un nuevo triunfo sobre la pareja eslovaca formada por Krahulcova y Stevkova, aunque han «tenido que sudar un poco más el maillot» para soltar a sus contrincantes sobre un terreno a priori más favorable para las centroeuropeas.

Podio de la categoría femenina de la tercera etapa de Tartessos. / Cedida

El tiempo empleado por las chicas del Extremadura-Ecopilas en su tercera victoria consecutiva en Tartessos ha sido de 3 horas y 5 minutos, con un minuto y 41 segundos de ventaja con respecto a la segunda pareja clasificada y a bastante más distancia, Martín y Felipe, que fueron terceras, con lo que el margen de ventaja de cara a lograr el triunfo final parece claro, aunque no se cruza la meta de la última etapa no hay nada conseguido.

Por su parte, Raúl Rodríguez formando pareja con el luso Henriques Andrew están realizando una espectacular remontada en la categoría élite hombres donde han conseguido finalizar en cuarta posición en esta etapa reina a sólo 13 segundos de los terceros clasificados. En la general son sextos y con posibilidad este domingo en la última etapa de mejorar posiciones.