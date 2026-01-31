El Vicente Sanz decide este domingo en un duelo capital entre Don Benito y Badajoz

Es posible un planteamiento con desenlace decisivo en el tramo inicial de la segunda vuelta de un campeonato liguero. Carácter afirmativo y no interrogativo porque el Don Benito-Badajoz es una final para los dos. Da igual que luego quede mucho recorrido al calendario y que ‘muchas vueltas da la vida’, los dos rivales saben que su duelo es algo más que un partido. Es el ‘Partido’ con mayúsculas en la vigésima jornada de la Tercera Federación, prevista íntegramente para este domingo que abre cronológicamente el mes de febrero. Hay varios frentes abiertos en el resto del torneo, y enfrentamientos notables, pero esta vez no hay duda en cual es el duelo de la jornada.

En juego puntos vitales

El Vicente Sanz se vestirá de gala para este apasionante Don Benito-Badajoz (17.00). Con características de Medio Día del Club se espera un lleno total en el aforo previsto, por lo que la directiva local ha hecho una preparación estricta de la cita: suplemento para los socios locales y venta anticipada incluyendo las entradas para los seguidores visitante que ha gestionado el propio Badajoz. Jorge Espada Torrijos, de la delegación de Cáceres, es el árbitro designado para este duelo.

El Don Benito es líder, siete jornadas sin perder, con 41 puntos. El Badajoz suma 31 en la quinta plaza, atesorando ocho partidos sin derrota. En la primera vuelta 0-1 para el Deportivo en el Nuevo Vivero. Una victoria local elevaría la distancia entre ambos a una realidad virtualmente imposible de remontar y un triunfo visitante llevaría a los blanquinegros directamente a la lucha por la primera plaza. El empate tendría más valor para los locales, pero sin obviar que entre ambos están, con 34 puntos, Jaraíz, Cabeza del Buey y Moralo que, si por su parte puntúan, pueden verse beneficiados sea cual sea el resultado.

Lucha por salir del pozo

Y en la parte baja, entre los partidos matinales hay un Calamonte-Montehermoso (12.30) de gran importancia. Ambos están en zona de descenso directo y competirán por una victoria que les acerque a la salida del trío de cola. Por cierto, que hay nuevo colista y esta vez juega de visitante: Villafranca-Pueblonuevo (12.00) con los locales luchando por arrimarse a la zona alta. En el quinteto de playoff está el equipo de Navalmoral de la Mata gracias a la excelente trayectoria que lleva desde la llegada de José Antonio Ruiz a su banquillo. Este domingo repite como local en el Moralo-Jerez (16.30). El club moralo ha anunciado que se hará un reconocimiento a Alex Berrocal, fisioterapeuta del Diocesano, por ayudar a la recuperación de su futbolista Guisevi en la jornada anterior. Y si el equipo de Jerez de los Caballeros es el que tiene el mayor número de empates de esta liga (13 de 19), el que más igualadas suma en el último tramo del calendario es el Jaraíz (cinco empates seguidos), que ve como se complica su posición en la zona alta. En el Puebla de la Calzada-Jaraíz (12.30) los locales buscarán puntos para mantener la ventaja sobre la zona baja.

Muy interesante es sin duda el Azuaga-Cabeza del Buey (12.15), partido en el que los titubeos en la trayectoria local se miden ante la fortaleza del club visitante que sigue deslumbrando pese a su escasa experiencia en esas lides. Choque entre necesitados en el Diocesano-Montijo (12.00). Ya no puede haber más alarmas encendidas en el club de Cáceres tras cinco derrotas seguidas, mientras que los montijanos llevan tres partidos sin puntuar y han salido de la zona de playoff. No le va a la zaga en interés el Santa Amalia-Llerenense (17.00) con dos equipos en buena trayectoria reciente que quieren acercarse a la zona noble. Y tampoco el Gévora-Villanovense (17.00) por razones distintas: los locales se juegan cortar su mala racha para alejarse de la parte de descenso directo y los visitantes opositar a una plaza de playoff desde su sexta posición.

Otra jornada apasionante por tanto en la Tercera Extremeña con el partido de Don Benito como cita estrella pero, de nuevo, con mucho en juego en todos los encuentros.