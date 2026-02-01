Aceituna corona a Celestin Ndikumana y Charity Cherop en el Gran Premio Cáceres de Campo a Través

Celestin Ndikumana y Charity Cherop fueron los vencedores absolutos de la 55ª edición del Gran Premio de Campo a Través Diputación de Cáceres, disputado este domingo en Aceituna, en el entorno de El Robledal, escenario de la prueba deportiva más longeva del calendario provincial.

Con un día nublado, con intervalos de lluvia, y un circuito exigente, alrededor de 700 atletas fueron desfilando desde las 11.30 horas por las diferentes categorías, arropados por un público fiel.

En la absoluta masculina (9.000 metros), Ndikumana se impuso con un tiempo de 28:05, en una carrera marcada por el terreno pesado. El mejor español fue Nassim Hassaous García (Asics Running), que entró segundo con 28:15, mientras que el tercer puesto fue para Eliud Cherop, con 28:32. En clave extremeña, el mejor fue Sergio Paniagua, que volvió a dejarse ver en una prueba de máximo nivel internacional.

Cherop, holgadamente

En la absoluta femenina (9.000 metros), Charity Cherop firmó la victoria con 30:23. La portuguesa Mariana Machado (SC Braga) fue segunda con 32:04, y el podio lo completó Irene Sánchez-Escribano Figueroa (CA Adidas), tercera con 32:31, en una actuación destacada por su regreso competitivo.

En las categorías de formación también hubo protagonismo desde primera hora. En sub-12 (1.000 metros) se impuso Mía Lancha (Training Rey) con 4:01. En sub-14 (1.500 metros), la victoria fue para Alicia González (Training Rey) con 5:47. En sub-16 (3.000 metros) ganó Aimar Flores (EA Plasencia), que paró el crono en 10:33, mientras que en sub-18 (4.000 metros) el triunfo se lo llevó Raúl Calle (Escuela Atletismo Monfragüe) con 14:16. En la prueba conjunta de sub-20–máster (5.000 metros), el vencedor fue Roberto Rubén Jiménez (Vino Toro) con 18:23. Entre los más pequeños, en sub-10 (500 metros) se impuso Ana Escobar (Miajadas) con 2:19, y en sub-8 (500 metros) ganó Jorge Martín (C.A.Z.) con 2:55.

El LV Gran Premio de Campo a Través Diputación de Cáceres está incluido en el World Athletics Cross Country Tour (categoría Silver) y forma parte del circuito de la Asociación de Organizadores de Carreras de Cross.

Asistieron el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el diputado de Deportes, Pablo Miguel López; y el alcalde de Aceituna, Josafat Clemente, además del secretario general de la Federación Extremeña de Atletismo, José Antonio Sánchez Aparicio, y el presidente de la Asociación de Organizadores de Carreras de Cross, Íñigo Jimeno.