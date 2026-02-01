Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

El BCB, sin problemas en Dos Hermanas

El Sagrado completó la jornada extremeña imponiéndose al Coria

Paredes (Vítaly La Mar BCB) bota el balón en Dos Hermanas.

Paredes (Vítaly La Mar BCB) bota el balón en Dos Hermanas. / BCB

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Triunfo del líder Vítaly La Mar en la pista del Dos Hermanas (62-82). Los pacenses encadenaron su novena victoria consecutiva en un partido dominado de principio a fin. El conjunto dirigido por Pablo Cuevas encarriló el partido muy pronto y ya se marchó al descanso con una renta de 16 puntos, reflejo de su clara superioridad (27-43). Adri Méndez fue el mejor con 17 puntos y 6 rebotes.

La jornada de los extremeños en el grupo D-B de la Tercera FEB lo completó la apurada victoria del Lithium Iberia Sagrado frente al Atica Coria (85-83). Cisse, 33 puntos y 10 rebotes.

