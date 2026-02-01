Baloncesto. Tercera FEB
El BCB, sin problemas en Dos Hermanas
El Sagrado completó la jornada extremeña imponiéndose al Coria
Triunfo del líder Vítaly La Mar en la pista del Dos Hermanas (62-82). Los pacenses encadenaron su novena victoria consecutiva en un partido dominado de principio a fin. El conjunto dirigido por Pablo Cuevas encarriló el partido muy pronto y ya se marchó al descanso con una renta de 16 puntos, reflejo de su clara superioridad (27-43). Adri Méndez fue el mejor con 17 puntos y 6 rebotes.
La jornada de los extremeños en el grupo D-B de la Tercera FEB lo completó la apurada victoria del Lithium Iberia Sagrado frente al Atica Coria (85-83). Cisse, 33 puntos y 10 rebotes.
