El BCB, sin problemas en Dos Hermanas

Triunfo del líder Vítaly La Mar en la pista del Dos Hermanas (62-82). Los pacenses encadenaron su novena victoria consecutiva en un partido dominado de principio a fin. El conjunto dirigido por Pablo Cuevas encarriló el partido muy pronto y ya se marchó al descanso con una renta de 16 puntos, reflejo de su clara superioridad (27-43). Adri Méndez fue el mejor con 17 puntos y 6 rebotes.

La jornada de los extremeños en el grupo D-B de la Tercera FEB lo completó la apurada victoria del Lithium Iberia Sagrado frente al Atica Coria (85-83). Cisse, 33 puntos y 10 rebotes.