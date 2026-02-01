El Cacereño Femenino remonta espectacularmente con una jugadora menos

1-REALMADRID B: Andrea Alonso, Noemi, Claudia, Amaya (María Valle, 82´), Folgado (Erika, 82´), Alicia (Paula Rubio, 73´), Noelia Llamas, Oihane, Candela (Beatriz, 73´), Alba Rodao, Toko (Bibiana, 78´). 2-CACEREÑO FEMENINO: Tati (Delia, 46´), Marina Mielgo (Leivis, 87´), Cora Jiménez. Victoria Arévalo (Tsubaki, 75´), Midori (Ale López, 60´), Yui Fukuta (Yorladiz, 60´), Sara Rubio, Nerea, Bella, Lezcano y Sara Carrillo. GOLES: 1-0 (51´) Alba Rodao. 1-1 (75´) Bella. 1-2 (81´) Yorladiz. ÁRBITRO: Irene López Brustenga (Comité Catalán). Tarjetas amarillas a las visitantes Lezcano, Yui, Bella, y Nerea (2 amarillas, roja en el 62´). INCIDENCIAS: Partido de Primera Federación Femenina disputado en Valdebebas. Presencia de seguidores verdes en las gradas y explosión de júbilo final.

El Cacereño Femenino asaltó el feudo del Real Madrid CF B y sumó tres puntos de oro para seguir soñando. Las de Ernesto Sánchez vieron como el partido se les complicaba en el minuto 51 con el gol de las locales y parecía completamente perdido cuando en el 62 el colegiado mostraba la segunda cartulina amarilla a Nerea, dejando a las extremeñas en inferioridad numérica. Pero cuando todo estaba perdido, las visitantes se levantaron y consiguieron remontar la contienda con dos goles en poco más de cinco minutos.

El CPC presentaba como novedad a la central Marina Mielgo, que firmó un gran partido. No había mucho que perder en Valdebebas. Partían las locales como claras favoritas en el choque ante un rival que necesitaba ganar y al que el empate no servía de nada. Quizás por ello las verdes saltaron sin complejos al terreno de juego, disputándole el balón al filial madridista y tratando desde el pitido inicial de poner rumbo hacía la portería local. Y parecía que le funcionaba la táctica del descaro a las visitantes, que a punto estaban de adelantarse en el marcador cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de partido, en un remate de Nerea que obligaba a lucirse a la portera local.

Dominio local

El Real Madrid B, sin embargo, conseguía cortar pronto las acometidas de su rival. Las locales, que habían salido algo dormidas al campo, se ponían las pilas, se hacían con el control del esférico y cada vez se acercaban con más peligro sobre la meta de un Cacereño que defendía con todo y que no tardaba en ver la primera amarilla del partido. Aguantaban las de Ernesto Sánchez, que cada vez sufrían más para contener las acometidas de las madrileñas. Y así pudo llegar el 1-0 en el minuto 22, en una rápida jugada de las locales que remataba Alba Rodao y conseguía salvar Marina Mielgo sacando el balón bajo los palos. Pero no se rendían las extremeñas, que a la contra generaban peligro y a punto estuvieron de marcar en el minuto 25, en un balón largo que controlaba Lezcano, plantándose completamente sola ante la guardameta local, que conseguía detener el esférico no sin problemas.

A partir de ahí, sin embargo, la decoración del partido cambió. El juego se volvió más bronco, con mucho centrocampismo, mucho balón dividido y pocas ocasiones de gol en ningún área entre dos equipos que no conseguían hacerse con el control del esférico y que cometían demasiadas imprecisiones en sus pases. Con todo, al descanso se llegaba todavía con el cero a cero inicial en el luminoso.

Lesión de Tati

La segunda mitad comenzaba con problemas para el Cacereño Femenino, que tenía que cambiar de portera tras la lesión de Tati. Entraba Delia, que apenas cinco minutos más tarde veía como Alba Rodao adelantaba a las locales en el electrónico. Pero las de Ernesto Sánchez le mantuvieron la cara al partido, no perdieron los nervios y, sin nada ya que perder, se lanzaron en busca del gol del empate, un gol que pudo llegar apenas cuatro minutos más tarde en un cabezazo de Sara Carrillo que se iba alto por muy poco.

Probaba Ernesto Sánchez dando entrada a Yorladiz y Ale López, pero lo cierto es que las suyas sufrían para mantener la posesión del balón ante un filial madrileño que presionaba bien la salida de su rival y seguía generando peligro al contragolpe. Y en uno de ellos, en el minuto 62, Nerea veía la segunda cartulina amarilla y dejaba a las extremeñas con una jugadora menos para afrontar la última media hora de partido y tratar de remontar el marcador. Curiosamente, parecía que el Cacereño Femenino conseguía jugar mejor con una menos, haciéndose con el control absoluto de la pelota y volcándose en busca del gol.

La reacción

Mientras, el Real Madrid CF B se dedicaba a perder el tiempo con toda artimaña conocida y por conocer, tratando de impedir el juego de las visitantes, pero el Cacereño Femenino no perdía los papeles, movía y buscaba espacios y en el minuto 75 Bella remataba de cabeza al fondo de las mallas, colocando el 1-1 en el luminoso.

En dinámica positiva y con el ánimo alto, el conjunto visitante no se conformó con ese gol y continuó buscando el tanto de la victoria, que acabó llegando en el 81, en un tremendo remate de Yorladiz.

A partir de ahí, si que dio un paso atrás el conjunto de Ernesto Sánchez, aguantando las embestidas de un Real Madrid CF B que pudo igualar la contienda en el tiempo de descuento, pero Delia se lucía y evitaba el gol de las locales, salvando dos puntos para las suyas.