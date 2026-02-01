El Cacereño suma ante el Barakaldo un punto que sabe a oficio

0 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Javi Barrio, Joserra, Nico Conesa, Ajenjo (Iván Fernández, min. 78), Valdera (Monerris, min. 68), Berlanga, Diego Gómez (Deco, min. 68;Diego Guti, min. 78) y Kensly Vázquez (César Gómez, min. 64). 0 - BARAKALDO: Gaizka Campos, Arana, Borja García (Marc Torra, min. 85), Dufur, Oier López, Huidobro, Naveira (San Bartolomé, min. 73), Sabin Merino (Ekaitz, min. 73), Mandiang (Muñ0z, min. 67), De León (Albizua, min. 67), Galarza. ÁRBITRO: Fernando Bueno (C. Madrileño). Amonestó a los locales Kensly, Nico Conesa, Iván Martínez y Joserra y al visitante Galarza. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Príncipe Felipe ante 3.047 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz.

Cuando no se gana, al menos hay que puntuar. Esa máxima, compartida por Julio Cobos y por casi cualquier entrenador, la hizo buena el Cacereño este domingo: empate ante el Barakaldo y tercera portería a cero consecutiva (0-0). Sigue sumando el CPC, se acerca un poco más a la zona de permanencia y, aunque dejó escapar la posibilidad de abandonar la parte roja de la clasificación, la igualada se valoró como un paso adelante frente a un conjunto vasco que dejó destellos de muy buen fútbol.

La segunda parte fue casi un monólogo del Barakaldo, que rondó constantemente el área de Diego Nieves, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras. El Cacereño tuvo sus mejores acciones en el primer tiempo, cuando llegó a poner en algún apuro a los visitantes, mientras que tras el descanso firmó un ejercicio de resistencia de los que dan puntos y atacó cuando pudo.

Un once muy repetido

Hombre de supersticiones, Cobos decidió no tocar lo que venía funcionando. Por tercera jornada consecutiva repitió once, toda una rareza en un técnico acostumbrado a ‘mover’ mucho sus alineaciones. Tanto es así que es la primera vez en su etapa en el Cacereño que encadena tres partidos con el mismo once inicial. Se mantuvo la guardia pretoriana del portero Diego Nieves, con la línea de cuatro formada por Emi, Iván Martínez, Javi Barrio y Joserra. Por delante, Nico Conesa, fijo desde que aterrizó en el CPC a principios de mes, y Ajenjo. Por delante, Berlanga y Valdera en los extremos, y Diego Gómez junto al haitiano Kensly Vázquez como punta de lanza.

A toda velocidad se movía el balón en el empapado césped, que aguantó a la perfección la lluvia incesante (el nuevo drenaje hizo bien su trabajo). De eso se aprovechó primero el Barakaldo, un equipo con galones tanto en defensa como en ataque que salió con la intención de mandar, aunque se topó con un Cacereño respondón que avisó antes. Fue en una contra lanzada por Diego Gómez y culminada por Kensly, que se plantó solo ante Gaizka Campos: el portero salvó con el pie. Minuto 6 y aviso serio. Con el paso de los minutos el Barakaldo intentó juntar pases por dentro y el CPC respondió cerrando líneas y saliendo con criterio en cuanto robaba.

La mejor ocasión verde

Aquel inicio dejó claro que el CPC tenía mucho que decir, aunque la clase y la potencia del cuadro visitante, con futbolistas como Sabin Merino, Mandiang o De León, también encerró en algunas fases del juego a los locales. Pero los verdes, sólidos desde la defensa y con Conesa y Ajenjo manejando el timón, querían su cuota de protagonismo. La consigna en esos primeros minutos era simple: balones a Kensly y a Diego Gómez para pelearse con los centrales, ganar segundas jugadas y correr. En una de esas marcó Diego, pero el atacante estaba en posición de fuera de juego (min. 16).

Lo intentó el Cacereño abriendo el campo y colgando balones desde las bandas para aprovechar la altura y la corpulencia de sus ‘9’, a los que no acabó de llegar ningún envío limpio de los que les servían Berlanga, Valdera o Ajenjo. Precisamente Ajenjo estuvo a punto de sorprender al meta visitante en un córner, y la primera parte murió con una falta al borde del área sobre él mismo que lanzó por encima del larguero.

La segunda parte

De los vestuarios volvió mejor el Barakaldo. Le metió un punto más de intensidad y los primeros minutos fueron de acoso, con el balón rondando el área, aunque la portería de Diego Nieves no corrió un peligro real. El CPC tardó más de doce minutos en volver a pisar el área rival y lo hizo gracias a la insistencia de Diego Gómez. Después, Valdera primero y Kensly después remataron sin fortuna ni puntería.

Superada la hora comenzó el carrusel de cambios con el que Cobos quería darle otro aire al partido. Sacó a Kensly, con amarilla, y metió a César Gómez. Después hizo debutar a Monerris y dio entrada a Deco, que apenas estuvo diez minutos sobre el terreno de juego antes de tener que abandonar en camilla. Diego Guti entró en su lugar e Iván Fernández fue el último jugador de refresco de los verdes.

El claro dominio que había tenido hasta ese momento el Barakaldo se fue difuminando. La resistencia del Cacereño era total, dispuesto a pelear cada pelota como si fuese la última y a agarrarse al partido desde el orden. En el añadido, larguísimo, de más de quince minutos, pudo pasar de todo. Cobos pidió en un par de ocasiones revisión con la tarjeta azul, sin fortuna. Y al final el encuentro se saldó con un empate que significa, además de la tercera portería a cero seguida, la cuarta jornada consecutiva que el Cacereño suma, un camino de paciencia para llegar al objetivo.