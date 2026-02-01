Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres Patrimonio se mantiene al borde de zona de ‘playoffs’
Se prepara un viaje organizado a Sevilla para el próximo partido
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no se mueve de la novena posición en la que arrancó la decimoctava jornada de la Segunda FEB, pero respira desde luego un mayor optimismo si cabe tras haber acumulado en ella su tercera victoria consecutiva. El 86-60 frente a un Ponferrada que llegaba cuarto al Multiusos es un buen síntoma de que algo está cambiando en el conjunto que dirige Jacinto Carbajal. El siguiente paso será poder meterse entre las posiciones segunda a octava que dan derecho a jugar los ‘playoffs’.
El octavo en concreto está a tiro de piedra, a una sola victoria, pero el Toledo derrotó a la Cultural Leonesa (73-54) y se mantiene firme.
Será interesante saber qué puede ocurrir el próximo fin de semana, cuando un Cáceres en racha acuda a la pista del Caja87 de Sevilla. Para ese choque, que es el domingo a las 12.30 horas, la agencia Azulmarino, con la colaboración de la peña Kamicáceres, se organiza un viaje al precio de 43 euros (autobús más entrada). Se incluirá un hermanamiento con la peña del rival, lo que hará que el viaje parta a las 8.30 y no tenga previsto regresar a Cáceres hasta las 22.00 aproximadamente. n
- Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere un hombre de 41 años por arma blanca en una reyerta en Mérida
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- La Junta de Extremadura despeja el camino para la nueva sede del Parque Científico y Tecnológico en Mérida
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado