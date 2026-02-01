El Cáceres Patrimonio se mantiene al borde de zona de ‘playoffs’

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no se mueve de la novena posición en la que arrancó la decimoctava jornada de la Segunda FEB, pero respira desde luego un mayor optimismo si cabe tras haber acumulado en ella su tercera victoria consecutiva. El 86-60 frente a un Ponferrada que llegaba cuarto al Multiusos es un buen síntoma de que algo está cambiando en el conjunto que dirige Jacinto Carbajal. El siguiente paso será poder meterse entre las posiciones segunda a octava que dan derecho a jugar los ‘playoffs’.

El octavo en concreto está a tiro de piedra, a una sola victoria, pero el Toledo derrotó a la Cultural Leonesa (73-54) y se mantiene firme.

Será interesante saber qué puede ocurrir el próximo fin de semana, cuando un Cáceres en racha acuda a la pista del Caja87 de Sevilla. Para ese choque, que es el domingo a las 12.30 horas, la agencia Azulmarino, con la colaboración de la peña Kamicáceres, se organiza un viaje al precio de 43 euros (autobús más entrada). Se incluirá un hermanamiento con la peña del rival, lo que hará que el viaje parta a las 8.30 y no tenga previsto regresar a Cáceres hasta las 22.00 aproximadamente. n