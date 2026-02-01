El Coria vuelve a salir airoso y a ser tercero

3-CORIA: Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez, Bautista (Min.54, Benji), Tapia, Toper (Min.58,Mercadal), Dawda (Min.69, Hugo López) y Mba (Min. 69, José Antonio). 2-RAYOVALLECANO B: Juanpe, Beto Plaza (Min.46, Iván), Lozano (Min.46 De las Sias), Leitón, Bala, Camara, Navarro (Min.46, Alonso), Pablo Sánchez ( Min.66, Rosario), Román (m.46, Juan Carlos), Yahya, y Baldobar. GOLES: 1-0 Min.1 Dawda, 2-0 Min.7 Mba, 3-0 Min.32 Mba, 3-1 Min.89 Leitón, 3-2 Min.94 Iván- ÁRBITRO: Felipe Román García (Castilla la Mancha). Mostró tarjeta amarilla al local Bautista y a los visitantes Beto Plaza, Lozano, Camara y Yahya. INCIDENCIAS: Jornada 21 del grupo 5 de Segunda Federación. 950 espectadores en las gradas de La Isla. Antes del encuentro hubo un comunicado de la Asociación Extremeña de Oncología. Los jugadores lucieron brazaletes de apoyo a dicha asociación.

El Coria volvió a la senda del triunfo doblegando al Rayo Vallecano B en un partido que estaba totalmente controlado por los celestes hasta el minuto 89, a partir del cual los franjirojos metían dos goles seguidos que ponían toda la incertidumbre en los últimos instantes del encuentro.

Mejor no podia empezar el partido para el Coria ya que en la primera jugada, en una buena combinación del ataque celeste llegaba el balón a Toper que centraba y Dawda de cabeza, metería el primer gol del partido cuando todavía no se llegaba al primer minuto del encuentro.

Los hombres de Raimundo Rosa, ‘Rai’, se encontraban muy agusto en el césped de La Isla y robaban con facilidad para encarar la portería. En una de estás jugadas, Mba se marcharía de Camara y batía a Juanpe de fuerte disparo. No pasaba del minuto 7 y el Coria ponía de cara un partido plácido para los caurienses.

Hasta el minuto 20 no daba muestras de vida los visitantes cuando Bala disparaba para que Loscos se luciera finalmente.

El balón lo copaban los jugadores celestes y las cuando en el minuto 32, Toper recuperaba y cedía a Bautista que asistía a Mba para el doblete del delantero, gol que dejaba a las claras quien estaba dominando el partido.

Llegaba el descanso con un Coria que, en principio, viviría un segundo acto con tranquilidad siendo muy superiores al conjunto filial del Rayo.

Con el meta Loscos en el vestuario

La anécdota del partido llegaba en la reanudación cuando el colegiado mandaba empezar el segundo tiempo con el portero Loscos todavía se encontraba en el vestuario. Lógicamente tuvieron que esperar al cancerbero celeste.

El entrenador visitante hacia 4 cambios en el descanso intentando dar una mejor imagen que la que estaban dando sus jugadores en una tarde donde cada vez estaba más pesado el terreno de juego debido a las lluvias de la semana unido a la que estaba cayendo durante todo el partido.

En el minuto 55 Benji, en su primera intervención del partido, se iba hacia la portería y disparaba para que se luciera Juanpe cuando lo más fácil hubiera sido ceder a Dawda que estaba solo delante de la portería.

Estaba siendo un monólogo del Coria que era superior a un Rayo que no podía con un Sergio Gómez que estaba el plan mariscal en el centro del campo.

En el 59, era Dawda el que centraba desde la izquierda para que apareciera Benji en el segundo palo y forzar al portero a desviar a córner.

Hasta el minuto 63 no tiraría a puerta el Rayo. Era por mediación de Alonso y tenía la respuesta de Loscos con los puños.

Más opciones

La siguiente ocasión sería para Mercadal que se va de su par e intenta una vaselina que Juanpe adivinaba y desbarataba las intenciones del delantero menorquí.

Llegaban los últimos minutos del partido y sería el propio Coria el que metían en el partido a los franjirojos cuando en el 89 una mala salida de Loscos, hacia que Leitón de cabeza recortara distancias.

Con cinco minutos por delante de descuento, los visitantes se iban hacia adelante con todo y a la salida de un córner en el 94 Iván, de cabeza, hacia el 3-2 que llevaría la incertidumbre a la grada, pero ya no había tiempo para nada más y el Coria que conseguía una victoria merecida pero con el despiste de los últimos minutos que a punto estuvieron de hacer saltar la sorpresa ccn todo controlado.

Victoria que le sirve para alcanzar nuevamente la tercera posición y viajar la próxima jornada hasta Canarias para enfrentarse al filial de Las Palmas.