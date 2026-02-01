Empate agridulce del Badajoz en su visita a Don Benito

Ficha técnica: 1 - CD DON BENITO: César Llera; Pedro Toro (Philip, min. 16), Joselito, Rubén Sánchez, Moussa, Carlos López, Platero (Imad, min. 86), Mancha (Javi Gil, min. 86), Nando Copete (Rocha, min. 86)Asier (Die Toulay, min. 69), Lolo Pavón. 1 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán (Pablo Rodríguez, min. 84)Adri Escudero (Calles, min. 84), Lolo González, Pata, Bermúdez (Barba, min. 66), Fran Miranda, Gus Quezada (Moyano, min. 74), Pavón (Barrena, min. 66), Borja Domingo, Alegría. GOLES: 1-0, Platero (p.) (min. 10); 1-1, Barba (min. 92). ÁRBITRO: Jorge Torrijos Espada (extremeño). Amonestó a los locales Mancha, Die Toulay, Nando Copete y Carlos López y al visitante Pata, INCIDENCIAS: En torno a 2.500 aficionados en el estadio Vicente Sanz, más de 350 llegados desde Badajoz.

El Vicente Sanz fue escenario de un partido vibrante, marcado por la intensidad, las decisiones polémicas y un desenlace agónico que acabó premiando la insistencia del Badajoz. El Don Benito y los blanquinegros firmaron tablas en un encuentro de dos mitades muy diferenciadas, en el que los locales dominaron de inicio y se adelantaron con un gol de Platero de penalti y los visitantes acabaron mereciendo algo más en un final de partido eléctrico que se cerró con un tanto de Barba en el descuento.

En su visita a Don Benito, Ávila cambió el planteamiento e inició con 4-4-2. Borja Domingo y Alegría formaron la pareja de ataque en detrimento de un Barba que tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo. En defensa, la ausencia del lesionado Lobato la suplió Adri Escudero junto a Lolo González.

El marcador iba a moverse pronto en el Vicente Sanz. Una acción por banda izquierda de los rojiblancos acababa con un centro que tocaba en el brazo de Lolo González. El colegiado señalaba el punto de penalti y Platero convertía el lanzamiento después de engañar a Tienza, haciendo el primer gol del partido.

Gol a favor reforzó la idea de un Don Benito muy seguro desde el arranque del choque. El mal estado del terreno de juego fomentaba el juego directo en el que hombres como Moussa o Copete lograban generar ventajas constantes para los suyos.

En contraste, el Badajoz se mostró muy incómodo e incapaz de desplegar su juego. Pese a que la consigna de jugar de manera directa sobre Alegría y Borja Domingo estaba clara, la calidad de los envíos y la solidez de la pareja de zagueros calabazones evitaba cualquier acción peligrosa.

Fue Bermúdez el blanquinegro que más cerca estuvo del gol durante la primera mitad. Pasada la media hora de partido, el atacante pacense conectaba un potente disparo con rosca desde la izquierda que obligó a César Llera a ir abajo y mandar el esférico a córner.

Iba a rozar el segundo gol el Don Benito antes del descanso a través de Moussa. El futbolista del Don Benito se aprovechaba de un balón suelto en la frontal del área pacense y mediante una volea se quedaba a centímetros del tanto.

Con el Badajoz mejor, pero sin lograr generar acciones de peligro se llegaba al descanso en el Vicente Sanz de Don Benito.

Segunda parte blanquinegra

La segunda mitad inició con una clara ocasión del Don Benito. Nando Copete aparecía en el segundo palo para rematar sin oposición un centro desde la izquierda pero un leve toque de Pata privaba del gol a los rojiblancos.

Una decisión controvertida del colegiado iba a provocar el enfado de la parroquia calabazona. Corría el minuto 63 cuando una pérdida del Badajoz en campo propio provocaba un contragolpe liderado por Platero. La descarga sobre Mancha provocaba un mano a mano sobre Tienza que era frenado por Pata con un agarrón sobre el jugador del Don Benito. El árbitro señalaba la acción fuera del área y amonestaba con amarilla al lateral zurdo blanquinegro.

En vistas de que su equipo no terminaba de sentirse cómodo, Ávila introdujo dos cambios pasada la hora de partido. Barba y Barrena entraron al campo en sustitución de Bermúdez y Pavón, con la intención de tener más presencia entre las líneas rojiblancas.

El siguiente en entrar al campo iba a ser Moyano, completando su debut como blanquinegro. Los tres cambios mejoraron al Badajoz, que comenzó a llegar con asiduidad a área rival.

Rozó el gol el cuadro pacense en el minuto 77. Pata colgaba el balón, Alegría remataba mordida y dejaba el cuero a Borja Domingo, que en dos ocasiones se topaba con César Llera.

Agotó los cambios Ávila en la recta final del partido. El cacereño dio entrada a Calles y a Pablo Rodríguez por Adri Escudero y Álex Galán y compuso una defensa de tres hombres para ir con todo a por el empate.

Tuvo en sus botas el empate Borja Domingo. El delantero buscaba la escuadra de la meta rival con un zurdazo que se iba abriendo pero que se topaba con la madera. En el rechace posterior, Barba no lograba dirigir el cuero a portería.

El propio Barba sería el encargado de lanzar una falta desde la frontal en el descuento que también estuvo muy cerca de convertirse en el empate. El potente lanzamiento del malagueño golpeaba en el larguero tras la intervención de Llera.

A la tercera iba a ir la vencida para Barba. Con un potente disparo desde dentro del área tras un quiebro a su par, el futbolista del Badajoz hacía el empate en el descuento.

Iban a acabar el partido los hombres de Ávila en área rival. A través de balones largos, los blanquinegros lograron embotellar a su rival, aunque el tiempo no iba a darles para más.

Finalmente, Don Benito y Badajoz firmaron un empate a uno en un encuentro vibrante, con dos partes muy diferenciadas, en el que el Badajoz mereció más tras un gran tramo final. Los blanquinegros se mantienen invictos desde la llegada de Ávila, continúan una semana más en puestos de playoff y mantienen la diferencia de 10 puntos por el liderato. La próxima semana, los pacenses recibirán en casa al Villafranca.