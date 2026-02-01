Waterpolo
España vence en penaltis, pero cae con amargura y se disputará el quinto puesto
España, a pesar del esfuerzo de Bea Ortiz y sus siete goles, no pudo superar a Países Bajos y se quedó sin el pase a semifinales del Campeonato de Europa
Alguer Tulleuda Bonifacio
No pudo ser. A pesar de intentarlo hasta el último suspiro y de dejarse el alma en la piscina, España sucumbió ante Países Bajos y perdió su billete para las semifinales del Campeonato de Europa. Las jugadoras de Jordi Valls, que necesitaban ganar por más de un gol de distancia, disputarán las semifinales por la quinta posición contra Francia.
Fue un partido agónico y que se convirtió en una auténtica montaña rusa por momentos. El encuentro empezó realmente bien para España con Bea Ortiz, con un partido absolutamente colosal con siete tantos, a los mandos. Se puso 1-5 a mitad del segundo cuarto con cuatro de la nacida en Rubí, pero las neerlandesas rápidamente se pusieron las pilas y se pusieron a uno al llegar al descanso (4-5).
El show de Bea Ortiz fue insuficiente
El show particular de Bea Ortiz siguió en el tercer cuarto, pero las neerlandesas combinaban acciones rápidas en ataque y se mostraban demasiado sólidas en defensa como para que España pudiese ponerse por delante. Llegaron al cuarto cuarto 9-8 por delante las neerlandesas y las Campeonas Olímpicas se encomendaron a un último cuarto mágico para remontar el decisivo partido.
Fue entonces cuando llegó el drama para las jugadoras de Jordi Valls. Se llegaron a poner dos por encima, el resultado (10-12) que necesitaban para pasar a semifinales, pero Países Bajos reaccionó y terminó empatando el encuentro de manera casi inmediata. Terminaron 13-13 y en los penaltis fue España quien se llevó el partido, pero de nada sirvió.
