Getafe y Celta empatan a nada en el Coliseum

El Getafe y el Celta empataron 0-0 en el Coliseum y firmaron un duelo espeso, aburrido, en exceso táctico, con poquísimas ocasiones y que repartió un botín escaso para los objetivos de ambos equipos.

No pasó casi nada en el estadio del Getafe. El duelo más encorsetado de la jornada lo sufrieron los aficionados del conjunto azulón, abonados a vivir cada dos fines de semana encuentros insufribles. Por lo menos se fueron con el consuelo de no terminar la jornada en puestos de descenso en los que podría caer el Rayo Vallecano si el Mallorca gana su partido este lunes.

En el otro lado, el Celta se quedó sin disfrutar de una semana entre las posiciones continentales. Su entrenador, Claudio Giráldez apostó fuerte con un once con muchos de los jugadores que se enfrentaron al Estrella Roja el pasado jueves. Hasta seis repitieron en la alineación, aunque concedió por aclamación popular una novedad: Fer López. El técnico del cuadro gallego avisó en la víspera de que la joven promesa cedida por el Wolves "no es Maradona", pero su golazo en Belgrado casi obligaba a darle continuidad frente al Getafe.

Al Celta, de inicio, se le vio cansado. Un punto por debajo del Getafe, que saltó al terreno de juego con los mismos jugadores que empataron 1-1 en Girona la pasada jornada. A Bordalás le gustó lo que vio en Montilivi y mantuvo a los elegidos destinados a cerrar una racha de siete encuentros consecutivos sin ganar. Entre ellos, tres de los cuatro refuerzos del mercado de invierno (Zaid Romero, Satriano y Luis Vázquez), que han sentado muy bien a un equipo con unas carencias en cuanto a número de efectivos enorme. Los nuevos, sin duda, han traído aire fresco y necesario en un equipo deprimido que en el acto inicial dominó de forma incontestable a su rival.

El Getafe montó una presión asfixiante con las líneas muy adelantadas. Y, al contrario que en otras jornadas, funcionó. Por primera vez en mucho tiempo se vio orden en un arte que los equipos de Bordalás siempre han dominado a la perfección. Los jugadores del Celta jamás pudieron darse la vuelta, atosigados por un grupo de futbolistas con sed de victoria.

Sin embargo, ese sometimiento no se tradujo en ocasiones claras para el Getafe. Apenas inquietó a Radu con un cabezazo de Arambarri que se marchó fuera y con una internada por el costado izquierdo de Zaid Romero que terminó en un centro atrás que despejó la defensa del Celta. Por lo menos, Soria vivió una primera parte apacible. No recibió ni un solo disparo del Celta. Ni entre los tres palos ni fuera de ellos. Fue un consuelo menor para los hombres de Bordalás, que se marcharon a los vestuarios con buenas sensaciones pero con una preocupación: en ningún momento pudo generar algo peligroso pese a su aplastante dominio.

Luis Milla cae ante el centrocampista del Celta, Fer López. / Zipi Aragon / EFE

El Celta se lo sacudió por completo en los segundos 45 minutos. Volvió al césped con otra actitud y consiguió quitarse de encima la presión del Getafe. El equipo de Giráldez fue más reconocible, se hizo con la pelota y por primera vez Soria sintió cierta inquietud cuando los jugadores del conjunto celeste llegaban al último cuarto del terreno de juego. La firmeza del Celta obligó, por fin, a intervenir a Soria, que a falta de media hora para el final rebañó con la punta de los dedos un centro de Willot con destino hacia la cabeza de Moriba, listo para rematar a placer a la red. Después, ya en el minuto 72, salvó un disparo de Borja Iglesias con una estirada providencial para sus compañeros.

En ese instante, el Celta tenía a cuatro jugadores frescos sobre el terreno de juego (Carreira, Pablo Durán, Hugo Álvarez y Rueda). Giráldez buscó una última marcha para acabar con un equipo herido, cansado y relegado a un ejercicio de resistencia peligroso que finalmente llegó a buen puerto para los hombres de Bordalás.

Aguantaron el último arreón del Celta y el 0-0 no se movió del marcador. Fue un empate agridulce para ambos equipos, porque el Getafe, aunque volvió a escapar de los puestos descenso, acumula la alarmante cifra de ocho encuentros sin ganar. Enfrente, los hombres de Giráldez, desperdiciaron la oportunidad de terminar la jornada en puestos europeos.

Ficha técnica

0.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Sancris, min. 90), Duarte (Boselli, min. 90), Djené, Zaid Romero, Juan Iglesias; Mario Martín (Javi Muñoz, min. 68), Milla, Arambarri; Satriano (Liso, min. 77) y Luis Vázquez (Nyom, min. 90).

0.- Celta: Radu; El-Abdellaoui (Rueda, min. 77), Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza (Carreira, min. 68); Román, Moriba; Fer López (Iago Aspas, min. 81), Borja Iglesias (Hugo Álvarez, min. 77) y Williot (Pablo Durán, min. 68).

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Mostró cartulina amarilla a Moriba (min. 19) y a Borja Iglesias (min. 61) por parte del Celta y a Satriano (min. 35) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por David Cordón Cano, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha 'Davinchi', fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).