El Mérida se crece en Avilés

1 - REAL AVILÉS INDUSTRIAL: Álvaro Fernández, Campabadal, Babin, Eze (Carmona, min. 80), Víctor, Quicala (Raúl Rubio, min. 88), Adri Gómez (Rivera, min. 80), Kevin Bautista, Berto Cayarga (Isi Ros, min. 71), Aitor Uzkudun, Santamaría (Nataladio, min. 88). 2 - MÉRIDA: Adrián Csenterics, Pipe, Javi Lancho, Javi Domínguez, Vergés, Gio Almedia, Martín Solar (Luis Pareja, min. 80), Chiqui (Manu Rivas, min. 88), Rui Gomes (Benny, min. 67), Raúl Beneit, Sigurdur Hallsson (Javi Areso, min. 67). GOLES: 0-1: min. 32, Rui Gómes. 1-1:min. 49. Santamaría. 1-2: min. 72, Javi Domínguez. ÁRBITRO: Aimar Velasco Arbaiza (C. Vasco). Amonestó al local Quicala, ; y a los visitantes Javi Domínguez, Gio Almeida y Raúl Beneit. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Román Suárez Puerta de Avilés.

Desde el trabajo y la efectividad sigue creciendo el Mérida, que en Avilés sumó su segunda victoria a domicilio de la temporada (1-2) para avanzar en la clasificación y adelantar a su rival de este sábado. No fue un duelo fácil sobre un terreno de juego que recuerda a otras categorías y otros tiempos, un obstáculo que supo superar el cuadro romano, que deja claro que su gol tiene vida mucho más allá de Álvaro García.

Fran Beltrán sorprendió al incluir a los dos últimos en llegar en el once inicial, aunque en la previa ya había avisado que llegaban con muy buen ritmo competitivo . Por un lado, el portugués Gio Almeida, que con solo cinco entrenamientos se situó en el pivote como compañero de baile de Martín Solar. Respondió el luso con un buen trabajo en el centro del campo, jugando con mucha intensidad (vio la amarilla a la media hora de juego), aunque quizás también con algunos nervios. Y por otro, Sigurdur Hallsson, que incluso con menos entrenamientos se situó como punta de lanza del conjunto romano con la difícil tarea de hacer olvidar al pichichi del grupo, Álvaro García. No marcó, pero su trabajo fue incansable durante los 67 minutos que permaneció en el terreno de juego.

Salió fuerte el Avilés y monopolizó el control del balón en los primeros minutos. Fueron unos instantes de agobio para el conjunto romano, que solo necesitaba eso, un poco de tiempo para asentarse en el terreno de juego del Román Suárez Puerta y calmar el ímpetu del conjunto asturiano. Y prueba de ese despertar emeritense fue la primera ocasión del partido, que tuvo la marca del último en llegar, Sigudur Hallsson, que remató de cabeza un gran pase de Raúl Beneit que se fue por encima de la portería de Álvaro Fernández. Era el minuto 10.

A partir de ahí se enredó el encuentro, sin un dominio aplastante del conjunto local ni tampoco un ataque fluido del visitante, al que le costaba retener el balón.

Gol con sello portugués

Por esos derroteros transcurría le partido cuando el portugués Rui Gomes, otra de las sorpresas de Fran Beltrán en el once inicial, cazó en el pico del área pequeña un balón servido por Chiqi, un puñal por la banda izquierda, para rematar, puede que en semifallo, para adelantar a los romano, que golpeaban primero y ponían el duelo de cara.

Prácticamente desapareció el ataque del Avilés tras el gol de Rui Gomes y los nervios se instalaron en el conjunto asturiano, aunque no fue capaz de aprovecharse el Mérida de las imprecisiones de su rival para aumentar la renta antes del descanso y le tocó volver a subir las pulsaciones con un remate de chilena del debutante Uzkudun que iba bien dirigido, pero que rebotó en Javi Lancho.

No salió el Avilés con la misma fuerza tras el paso por los vestuarios, pero tampoco lo necesitó. En cuatro minutos, en uno de sus primeros acercamientos a la portería de Adrián , sacó uno córner del que nació el gol. Lo botó Cayarga, lo dejó pasar Uzkudun para despistar a la zaga romana y lo remató, con un poco de fortuna, Álvaro Santamaría para igualar la contienda.

Tocaba volver a empezar para un Mérida que debía reponerse rápido del golpe sobre un terreno de juego que ya estaba mal de inicio, pero que con el paso de los minutos se hacía más y más pesado.

La brega fue continúa, pero al Mérida le costaba hilar su fútbol y tener continuidad. Los cambios de Fran Beltrán dieron aire fresco, pero el segundo tanto de los romanos tuvo como protagonistas a jugadores que salieron de inicio: Eudal Vergés, que comparte los saques de banda en córner, y Javi Domínguez, que se aprovechó de la pasividad de la defensa del Avilés para volver a poner por delante al equipo emeritense en el 72.

No estaba siendo mejor el Mérida que su rival, pero sí estaba sabiendo aprovechar las ocasiones de las que disponía.

En otro saque de banda-córner de Vergés el Mérida estuvo cerca de aumentar su ventaja, pero Gio Almeida no estuvo muy afortunado al golpear el balón. Y aún hubo uno más, en el que Javi Domínguez puso a prueba los reflejos de Álvaro Fernández.

El guion de este tipo de partido se siguió a rajatabla y el Mérida terminó sufriendo en los últimos minutos, en una interminable prolongación en la que el árbitro incluso revisó el FSV por un posible penalti a favor del Avilés que no lo era.