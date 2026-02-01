Natalia Fischer y María Reyes Murillo completan el pleno en La Leyenda de Tartessos

Las corredoras Natalia Fischer y María Reyes Murillo del Extremadura-Ecopilas UCI MTB no dieronopción a sorpresa alguna en la cuarta y última etapa de La Leyenda de Tartessos que finalizaba este domingo en Lepe después de 44 kilómetros de recorrido, donde también se impusieron. Como consecuencia de este triunfo, Fischer y Murillo, completan el pleno en la primera carrera por etapas del calendario mundial UCI donde tenía previsto participar el conjunto extremeño, logrando el triunfo absoluto de la clasificación general por delante de las eslovacas Martina Krahulcova y Janka Keseg Stevkova, segundas, y de las andaluzas Carmen Martín y M.ª Isabel Felipe, terceras.

Peor lo tuvieron Raúl Rodríguez y su compañero en la prueba onubense, Henriques Andrew. Tras un comienzo accidentado que les hizo perder mucho tiempo en la etapa contrarreloj, la pareja hispano-lusa realizaron una buena remontada que les ha llevado a clasificarse en sexta posición de la general. Y la despedida en la ciudad lepera tampoco fue la esperada ya que cuando estaban disputando el esprint por la tercera plaza del podio de esta última etapa, la caída de uno de los corredores en acción arrastró a Henriques, que cyaó al suelo.

Sin tiempo para más, el equipo Extremadura-Ecopilas pone rumbo a la costa mediterránea donde les espera otra prueba internacional por etapas, Scott Mediterranean Epic MTB hors categorie, del 6 al 9 de febrero pero en esta ocasión su participación será en modalidad individual.