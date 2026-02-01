El Al-Qázeres chafa su buen trabajo en la recta final ante el Ardoi

70 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (6), Lucía Fontela (10), Josephine Filipe (24), Lucía Méndez (2), Victoria Gauna (11) -cinco inicial- Clara Prieto (4), Laura Salmerón (5), Carmen Suárez (0), Nerea Liste (8). 77 - OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI: Mamen Blanco (11), Vicky Llorente (2), Lucía Gutiérrez (7), Julieta Mungo (21), Sara Castro (18) -cinco inicial- Faustine Parra (5), Amaia Díez (7), Miriam Recarte (0), María Asurmendi (4), AixaWone (2). MARCADOR POR CUARTOS: 19-28, 46-36 (descanso) , 63-51 y 70-77 (final). ÁRBITROS: Elías Calvillo y Jaime Álvarez-Ossorio. Eliminada: Prieto (min. 40). INCIDENCIAS: Decimoctava jornada de la Liga Femenina Challenge. Partido disputado en el Multiusos ante 100 espectadores.

Qué partido más raro perdió el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ante el Osés Construcción Ardoi (70-77): pasó de naufragar al principio a someter a uno de los favoritos para subir y, cuando mejor lo tenía, desbaratar su trabajo en un terrible cuarto final.

Tuvo su miga la matinal en el Multiusos. Arrancaron las locales con una falta de intensidad impropia de ellas, permitiendo muchas penetraciones y tiros cómodos de su oponente, que además estaba muy inspirado. El Ardoi metió sus cinco primeros triples sin que las rotaciones y las instrucciones de un atónito Jesús Sánchez hiciesen efecto.

Al final del primer cuarto, el resultado era casi un mal menor a la vista de la abulia defensiva cacereña: 21-28.

Eso no podía durar demasiado, pero es que lo sucedido a continuación resultó increíble. El Al-Qázeres fue cargando sus baterías y una buena racha ofensiva y la obligada redención en la protección de su propio aro igualaron la situación rápidamente, como si nada hubiese pasado (28-28, min. 12). La bandera la había cogido Josephine Filipe, cuyo tercer triple casi seguido puso a las suyas por delante a continuación.

El partido había cambiado tanto que el Al-Qázeres no permitió la primera canasta del Osés en el segundo cuarto hasta transcurridos cuatro minutos.

Las aguas llegaron a un 41-30 (min. 17), con un parcial acumulado de 30-6 respecto al 11-24 que llegó a haber en el cuarto inaugural.

Mandando

El Osés se revolvió ante la lección que estaba recibiendo, pero tuvo que marcharse al descanso con un incómodo 46-36 en contra. Las extremeñas no podían ser más felices ante el repentino cambio de escenario que ellas mismas habían propiciado.

El segundo tiempo empezó con esa rareza de tener que lanzarse un tiro libre por una técnica en el descanso, en este caso a Mamen Blanco, la base placentina del conjunto navarro —internacional en categorías inferiores— que estuvo apoyada por varios de sus allegados en la grada.

El Al-Qázeres resistió bien las acometidas en el tercer cuarto de su oponente, cada vez más ansioso al detectar con el paso de los minutos que la dinámica no volvía a cambiar a su favor. Apareció entonces la personalidad de Lucía Fontela y algún detalle de calidad de Clara Prieto para mantener la distancia de seguridad (63-51, min. 30). Pero en un día así resulta injusto destacar a cualquiera por el trabajo tan coral que se estaba desarrollando.

El peligro de que la gasolina se acabase ante un equipo que al fin y al cabo es mejor estaba latente. La nulidad en ataque pasó a ser del Al-Qázeres, al que se le cerró el aro del Osés de forma radical al iniciarse el último cuarto (63-60). La ceguera se extendía y el conjunto de Ardoi no tuvo más remedio que ponerse por delante (63-64 a 4:10). Ya no se repusieron las exhaustas cacereñas entre precipitadas decisiones y un desánimo incontenible. Lástima.