El ADC cacereño sigue intratable en el liderato

En Primera Nacional masculina la Politécnica UEX SM Basket abrió la jornada con victoria ante el Graginsa UBA Almendralejo, mientras que el Maven Premium Guadalupe perdió en casa contra el BB Baloncesto Badajoz. Por su parte, el Escayolas Paco ADC Baloncesto continúa líder en solitario de la clasificación tras vencer a domicilio al CBA Spain. Finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX venció al Finca Sagrado Cáceres.

En Primera Nacional femenina no hubo jornada este fin de semana debido a la celebración de la Copa Ribésalat en Guadalajara. El MF Renovables Al-Qázeres llegó a la final tras vencer con autoridad en semifinales al Toyota Novomotor San Antonio. Sin embargo, el partido por el título cayó del lado de las anfitrionas y las cacereñas no pudieron conseguir el primer título del año.

Politécnica UEX SM Basket 78-Graginsa UBA Almendralejo 60

La Politécnica UEX SM Basket se impuso con autoridad al Graginsa U.B.A. Almendralejo en un partido que fue de menos a más. Tras tres cuartos ligeramente igualados donde los cacereños no se despegaban en el marcador, el conjunto local rompió definitivamente el encuentro en el último periodo con un contundente 23-13 que selló la victoria. El mejor del encuentro fue Jorge Romero, jugador de la Politécnica UEX SM Basket, con 19 puntos, 15 rebotes y 30 de valoración.

Maven Premium Guadalupe 37-BB Baloncesto Badajoz 94

El BB Baloncesto Badajoz arrolló a Maven Premium Guadalupe. El dominio visitante fue constante en todos los periodos y se acentuó tras el descanso, cerrando una victoria muy amplia y sin concesiones. José Luis Marcos Bote, jugador del BB Baloncesto Badajoz, fue el mejor del partido con 10 puntos, 12 rebotes y 25 de valoración.

CBA Spain 67-Escayolas Paco ADC Baloncesto 77

La ventaja lograda en la primera mitad fue clave para resistir el empuje local tras el descanso y cerrar el partido con solvencia en el tramo final. Javier Vasallo, jugador del ADC Baloncesto, con 12 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración fue el mejor del encuentro.

Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 76-Finca Sagrado Cáceres 67

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se impuso al Finca Sagrado Cáceres gracias a una gran primera mitad, en la que tomó una renta que le permitió sobrevivir a la segunda mitad. Pese a la reacción visitante tras el descanso, el conjunto local supo gestionar la ventaja para asegurar el triunfo. El mejor del encuentro fue el jugador cacereño Antonio Cebrián con 27 puntos, 5 rebotes y 19 de valoración.

Copa Ribésalat

El derbi de semifinales de la Copa Ribésalat entre el MF Renovables Al-Qázeres y el Toyota Novomotor San Antonio cayó del lado del filial del equipo Challenge, que se impuso por 76-56. En la otra semifinal, el Ferial Plaza Guadalajara se ganó el pase a la final al vencer 62-57 al CB CEI Toledo Universidad Laboral.

Ya en el partido decisivo, el factor cancha resultó determinante y permitió al Ferial Plaza Guadalajara alzarse con el primer título del año, imponiéndose a las imbatidas y líderes de la clasificación liguera (57-51). El conjunto alcarreño dio la sorpresa al afrontar la final como quinto clasificado en la tabla.