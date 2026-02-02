Bomba en el Cacereño: regresa Pau Palacín

Bombazo en el Cacereño, que se refuerza con Pau Palacín en este mercado de invierno, un movimiento el club verde llevaba tiempo madurando y que encaja en la idea de “golpe de efecto” que ya se apuntaba a principios de enero, cuando el CPC sondeó por primera vez su retorno. Entonces todo estaba en fase embrionaria; ahora, con la salida del delantero del Marbella, el escenario se ha despejado para el CPC, que en breve lo hará oficial.

Vuelve al Cacereño uno de los héroes del ascenso, un futbolista que llegó al decano extremeño hace justo un año (se incorporó a finales del mercado invernal de la campaña 2024-2025) para revolucionar el equipo y encandilar a la afición. El atacante valenciano (Alzira, 25 años), un delantero de 1,92 con un enorme impacto en el tramo decisivo de la pasada campaña, dejó huella en el Cacereño con nueve goles desde su llegada en invierno, tres de ellos determinantes en el ‘playoff’ y con la guinda en el 5-2 al Estepona que certificó el salto de categoría.

En el Marbella, Palacín no ha encontrado continuidad en el acierto. Tampoco lo había tenido el curso pasado antes de llegar al CPC, pero eso no le impidió después ser determinante. Este curso, además, el punta sufrió una fractura en el cúbito del brazo derecho que le apartó de la dinámica del equipo durante semanas.

El Cacereño, en busca de más pegada

En Cáceres, el retorno de Palacín se interpreta como una apuesta directa por reforzar la eficacia arriba. En la primera mitad de temporada, el Cacereño ha echado en falta mayor producción goleadora de sus delanteros, y el cuerpo técnico ve en Palacín un perfil ya probado: referencia en el área, poderío aéreo y capacidad para aparecer en momentos calientes. Con la llegada del valenciano serán cuatro los '9' con los que cuente el CPC, ya que además de Palacín están Diego Gómez (un gol), César Gómez (dos) y Kensly Vázquez, incorporado también en este mercado invernal.

A favor de Palacín juega también la conexión con la afición. En pocos meses se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del vestuario del ascenso y siempre dejó buenas palabras sobre el club y su estancia en la ciudad. “Personalmente estoy contento. Más que por los números, por las sensaciones…”, llegó a explicar en su momento, subrayando que su objetivo era “ayudar al equipo”.

El Marbella, por su parte, lo incorporó en junio con contrato hasta el 30 de junio de 2026, destacando entonces precisamente su rendimiento con el Cacereño y sus nueve goles como fichaje inverna. Con la relación ya finalizada, Palacín tiene vía libre para iniciar su segunda etapa en el Príncipe Felipe, donde ya supo ser decisivo y donde el Cacereño espera que vuelva a serlo.