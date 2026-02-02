Deco se rompe el Talón de Aquiles y el Cacereño pierde a su capitán para lo que resta de temporada

Rotura del Tendón de Aquiles. El peor de los pronósticos se ha confirmado y Deco, capitán del Cacereño, tendrá que pasar por quirófano y se perderá lo que resta de temporada. El de Puebla de Argeme apenas estuvo diez minutos sobre el terreno de juego en el duelo de este domingo ante el Barakaldo (0-0). Salió en el 68 y tuvo que ser sustituido en el 78 tras una acción fortuita sin participación de ningún otro jugador que le dejó tirado en el suelo con visibles gestos de dolor.

Deco abandonó el terreno de juego en camilla y tras el encuentro el técnico Julio Cobos ya se temía lo peor. “Tiene mala pinta –apuntó en sala de prensa-, se queja del tendón y le tendrán que hacer pruebas, pero no siente el pie bien… En fin, tiene mala pinta”, reiteró el preparador. Este lunes las pruebas han confirmado el peor de los pronósticos y el jugador tendrá que ser intervenido. El proceso de recuperación de este tipo de lesiones es lento y Deco podría estar hasta un año de baja, aunque todo dependerá de cómo vaya evolucionando.

La baja de larga duración de Deco abre un nuevo escenario en el Cacereño, que podría disponer así de una nueva ficha senior para reforzar el equipo. En este momento tiene libres dos fichas sub-23 para un mercado de invierno que estará abierto hasta las 23.59 horas de este lunes.