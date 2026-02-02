Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejido empresarialFiablexAparcamientos en CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Deco se rompe el Talón de Aquiles y el Cacereño pierde a su capitán para lo que resta de temporada

El jugador verde se lesionó durante el partido de este domingo ante el Barakaldo

Deco, capitán del Cacereño.

Deco, capitán del Cacereño. / Jorge Valiente

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

Rotura del Tendón de Aquiles. El peor de los pronósticos se ha confirmado y Deco, capitán del Cacereño, tendrá que pasar por quirófano y se perderá lo que resta de temporada. El de Puebla de Argeme apenas estuvo diez minutos sobre el terreno de juego en el duelo de este domingo ante el Barakaldo (0-0). Salió en el 68 y tuvo que ser sustituido en el 78 tras una acción fortuita sin participación de ningún otro jugador que le dejó tirado en el suelo con visibles gestos de dolor.

Deco abandonó el terreno de juego en camilla y tras el encuentro el técnico Julio Cobos ya se temía lo peor. “Tiene mala pinta –apuntó en sala de prensa-, se queja del tendón y le tendrán que hacer pruebas, pero no siente el pie bien… En fin, tiene mala pinta”, reiteró el preparador. Este lunes las pruebas han confirmado el peor de los pronósticos y el jugador tendrá que ser intervenido. El proceso de recuperación de este tipo de lesiones es lento y Deco podría estar hasta un año de baja, aunque todo dependerá de cómo vaya evolucionando.

Noticias relacionadas y más

La baja de larga duración de Deco abre un nuevo escenario en el Cacereño, que podría disponer así de una nueva ficha senior para reforzar el equipo. En este momento tiene libres dos fichas sub-23 para un mercado de invierno que estará abierto hasta las 23.59 horas de este lunes.

Las imágenes del Cacereño - Barakaldo

Momento en el que Deco es retirado en camilla. / Vanesa Pavón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents