Los extremeños vuelven a brillar con la selección española de escalada en hielo

La selección juvenil de escalada en hielo y drytooling ha cerrado un resultado de alto nivel internacional en Malbun (Liechtenstein), sede de los Campeonatos del Mundo Juveniles UIAA, con España al frente del ranking por equipos. El protagonismo ha tenido, además, un marcado acento extremeño. Los deportistas vinculados a la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) han sumado diez metales en el balance del combinado nacional, combinando el éxito colectivo con una cosecha de podios individuales en las dos modalidades del campeonato: dificultad (lead) y velocidad (speed).

En lead, la jornada grande llegó con doble oro para España gracias a Lucas Pérez y Ana Veiga, que se proclamaron campeones del mundo juveniles en sus finales de dificultad. Junto a ellos, también en esta modalidad, Yago Real y Maite Vila firmaron una actuación de enorme consistencia que se tradujo en dos medallas de plata, ampliando el dominio español en las rondas decisivas del torneo.

Más nombres

La escalada en hielo volvió a dejar medallas en speed, donde el equipo extremeño mantuvo el listón: Ana Veiga y Gonzalo Escudero se colgaron la plata en velocidad, y completaron el podio Lucas Pérez y Maite Vila con sendos bronces en esta especialidad explosiva. A las puertas del podio, Gonzalo Escudero rozó otra medalla en dificultad con un cuarto puesto, confirmando el gran bloque competitivo del combinado.

La actuación en Malbun refuerza el crecimiento de una disciplina que la propia federación internacional sitúa en el escaparate del invierno competitivo, en un fin de semana que convirtió la estación liechtensteiniana en epicentro de la escalada en hielo con un doble programa de competición.