El Mérida firma al delantero francés Sofiane El Ftouhi (Ibiza)

El mercado de invierno del Mérida ha incluido el fichaje de Sofiane El Ftouhi (26/01/2001, Perpiñán, Francia). El delantero llega traspasado procedente del Ibiza, que milita en el Grupo 2 de Primera Federación y firma hasta junio de 2028 con opción de ampliar una temporada más, con lo cual, se convierte en otra apuesta decidida de la entidad por el delantero, tal y como ocurrió con el atacante islandés Hallsson. Según Transfermarket, el valor de mercado del jugador es de 150.000 euros.

El futbolista francés se formó en la cantera del Nîmes, donde llegó a debutar con el primer equipo en la Copa de Francia. Además, a pesar de su juventud, apenas 25 años, cuenta con una amplia trayectoria en ambos grupos de Primera Federación, habiendo estado dos temporadas en el Ceuta, otra en el Sanluqueño más la presente en el equipo ibicenco. Sus números en la primera parte del curso en el cuadro insular son de 17 partidos disputados y dos goles conseguidos. Su debut en la categoría fue en la temporada 2023/2024, en las filas del Ceuta, en la que disputó 20 partidos, consiguiendo 4 goles y llegando a clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda División. La temporada siguiente fue en la que obtuvo sus mejores guarismos, que le valieron para que se fijaran en él para un proyecto tan importante como el del Ibiza. En dicha campaña disputó 15 partidos con el Ceuta y los mismos con el Atlético Sanluqueño, consiguiendo un gol con el cuadro norteafricano y siete con el andaluz en la segunda parte del campeonato.

Desde el Mérida lo califican como “un delantero con mucha calidad, vertical y con un gran potencial”. Con la llegada del delantero, se completa el cupo de fichas, pues ocupa la última senior que quedaba libre.

Los que llegan juegan

Mientras, comentaba Fran Beltrán en la previa del partido que iba a disputar el Mérida el sábado en Avilés que, las condiciones del terreno de juego iban a condicionar el juego y también los elegidos en su once titular. No mintió el técnico romano, pues puso en liza a los dos recién llegados: Gio Almeida en la zona ancha y Sigurdur Hallsson en punta de ataque. Además, sorprendió con la titularidad, por primera vez en liga, del media punta Rui Gomes, en un contexto de partido que, en principio, no encajaban con sus características, pues su calidad brilla más en un tapete que en el barro, pero la apuesta le salió cara al técnico emeritense, pues suyo fue el gol que adelantó a los suyos.

Con respecto a los dos nuevos, el titular de ambos es que tienen los perfiles que hacían falta en la plantilla.

Gio, disparando en Avilés. / Nacho Vela

Destacó sobremanera la participación de Gio Almeida conformen pasaban los minutos. Fue capaz de aguantar muchos minutos con una amarilla, se le vio muy potente en el choque, abarcando muchos metros y con presencia en el juego a balón parado ofensivo, de hecho, fue protagonista de un posible penalti sobre él. Disputó todo el encuentro.

Por su parte, para Hallsson fue un partido de mucha briega y de poco pisar el área. Demostró características similares a la de Álvaro García, es decir, no paró de presionar y de pelearse con los centrales, mostró potencia de carrera a campo abierto y, en la única que tuvo, remató de cabeza un balónque se fue por encima por poco. Estuvo 68 minutos en el campo.

Más sorpresas

Las sorpresas no solo estuvieron en el once, sino también en los elegidos para entrar en la segunda parte, ya que no lo hizo Víctor Corral, cuando el partido parecía que podría demandar su presencia para meter músculo en la zona ancha, mientras que el sustituto del propio Hallsson no fueron ninguno de los dos delanteros centro que estaban en el banquillo, Rodrigo Pereria y Artola, haciendo en su caso Javi Areso para que se vaciara en la presión en los últimos minutos y también para aprovechar su zancada larga en las contras. De esta forma consiguió un gol que le fue anulado por fuera de juego.

Es decir, otras dos nuevas jugadas revisadas y con decisión final contraria a los intereses del Mérida. Sobre este tema se le preguntó a Beltrán, ya que en el minuto 90, los locales también pidieron una revisión al FVS por un derribo del área emeritense, que el colegiado tampoco entendió como punible: “no sé si esa acción -por la pedida por el Real Avilés- es más clara que la de Gio dentro del área.De nuevo hemos cambiado la norma, porque ahora, ante la duda, hay que pitar fuera de juego, porque otra vez hacen llamar al árbitro, pero otra vez se mantiene una decisión en un gol en el que yo, por más que lo veo, no sé dónde está el fuera de juego. De nuevo, ante la duda, se pita cuando no se sabe”.