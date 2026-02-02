El San José empata en casa y sigue líder en una Tercera de fútbol sala cada vez más apretada

Un partido fue aplazado, previamente al fin de semana de competición, en la Tercera División extremeña de fútbol sala. El Arroyo Ferroluz–Cáceres Universidad no se jugó por los graves desperfectos que la borrasca Kristin provocó en el pabellón de Arroyo de la Luz. Por acuerdo entre los dos clubs, este enfrentamiento tendrá lugar el miércoles 25 de febrero. En el resto de la jornada destacó el empate en casa del líder Colegio San José ante el Casar (4-4), que no obstante fue suficiente para que el equipo colegial se mantuviera en cabeza con ventaja sobre Bambatam Rena, que ganó al Granja (5-3), sobre Jarandilla, que superó al Almendralejo (5-2), y Navalmoral y Torrecillas, que empataron entre sí (3-3). Apenas tres puntos separan al primero del quinto. Por otro lado, los tres últimos perdieron. Entre ellos jugó a puerta cerrada en su pabellón el Badajoz GV Energía ACV, siendo derrotado 0-3 por el Buhersa Fyerpa Talayuela.

Otro empate en casa del líder

Cuatro jornadas sin perder mantienen al equipo entrenado por Pedro Barquilla en el liderato del grupo 23 de Tercera División de fútbol sala. En la mañana del domingo, el Colegio San José y el Casar empataron 4-4. De un claro 3-0 a los 11 minutos se pasó al 3-3 a la media hora de juego. Un tanto más por bando cerró la igualada. Segundo empate consecutivo en casa del San José. Markkino, Casares, Batalla y Francis marcaron por los locales, mientras que por los visitantes lo hicieron Daniel (2), Adrián Pache y Nacho.

Por otro lado, en duelo directo en zona de playoff, empate 3-3 entre Fex Multiseguros Navalmoral y Torrecillas. Del 0-2 en el primer tramo se pasó al 3-2 al inicio de la segunda parte para firmar finalmente tablas. Goles locales de Sergio, Carlitos y Vidal, y visitantes de Álex (2) y Mario. Agustín Martín, entrenador estrechamente vinculado al club moralo, volvió al pabellón de Navalmoral con su Torrecillas, al que mantiene en playoff en una gran temporada.

Y en un enfrentamiento ya convertido en todo un clásico del fútbol sala extremeño: Bambatam Rena 5–Granja 3. Impecable en casa el equipo renero, donde ha ganado sus nueve partidos. Esta vez superó al vigente campeón de liga, que por su parte pierde el paso con el grupo de cabeza. Por el equipo ganador marcaron Hugo, Óscar, Izan, Israel y Jesús Búrdalo; y por el perdedor Juanmi (2) y Ruby.

Además, Jarandilla volvió a ganar en casa superando 5-2 al Ciudad de Almendralejo. El equipo verato es el máximo goleador del grupo, superando ya el centenar de tantos (113 en concreto). Esta vez marcaron David (2), Roberto (2) y Jaime. Los almendralejenses acumulan tres partidos sin ganar. En este anotaron Rodrigo y Aitor.

En enfrentamiento entre equipos de la zona baja, el Burguillos del Cerro venció 3-2 al Castañar de Ibor. Los visitantes llegaron a ir ganando 0-2, con doblete de Álvaro Robledo, y los locales remontaron con dos goles de Sergio y uno de Luis. Marcador ajustado también en el Alfar Salvatierra 2–Villagarcía 1. Al descanso, empate con el tanto visitante de José Sánchez y el local de Alberto, para que al inicio de la reanudación Alejandro lograse el gol de la victoria salvaterreña.

Y en el pabellón Hernán Cortés se disputó a puerta cerrada, por sanción al club local, el Badajoz GV Energía ACV 0–Buhersa Fyerpa Talayuela 3. Los pacenses se quedaron sin marcar por primera vez esta temporada. Por el equipo talayuelano anotaron Yassine (2) y Moha, para una victoria que cierra un ciclo de malos resultados.

Sigue la igualdad en la tabla

La emoción se mantiene en la parte alta de la clasificación con mucha igualdad tanto en la lucha por el liderato como por entrar en el cuarteto que jugará el playoff por ascender a Segunda División B. San José repite como primero con 37 puntos, 36 tienen Torrecillas y Bambatam Rena y 33 Jarandilla, que cierra el cuarteto de cabeza empatado a puntos con Fex Multiseguros Navalmoral. 30 puntos suma Buhersa Fyerpa Talayuela, 29 Granja, los mismos, pero con un partido menos, que Cáceres Universidad. 28 tiene Alfar Salvatierra. 27, con un partido menos, Arroyo Ferroluz. Zona media baja para Ciudad de Almendralejo con 26, Casar de Cáceres con 24 y Burguillos del Cerro con 20. En el trío de cola están Villagarcía con 15, Badajoz GV Energía ACV con 14 y Castañar de Ibor con 12.

Encabezan la tabla de goleadores, ambos con 29 tantos marcados, Álex Rodríguez del equipo de Torrecillas de la Tiesa y Roberto Cano del de Jarandilla de la Vera.

El próximo fin de semana se disputará la 20.ª jornada del campeonato. En la parte alta destaca el partido Torrecillas–Bambatam Rena; el líder San José jugará en Talayuela. Además, duelo directo en zona de descenso entre Villagarcía y Badajoz.